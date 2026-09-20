Фен на Орбан заля унгарския премиер Мадяр с вино (видео)

Предполагаем фен на бившия унгарски лидер Виктор Орбан заля с вино настоящия премиер Петер Мадяр по време на празник в Сексард. Самият министър-председател публукува видеото, в което се вижда как след инцидента охраната му отстранява от мястото явно подпийналия мъж.

"Паднал воин на Орбан се напи до смърт. На връщане от Печ, по призив на местните се спряхме на Дните на жътвата в Сексард. Сигурно много е притеснявало „господина", че всички се забавляваха добре и че разговаряхме със стотици хора и си направихме снимки. Не беше достатъчно смел да се приближи и може би да ме погледне в очите. Жалко за вкусното вино от Сексард...", пише Мадяр.

На видеото се вижда как докато премиерът чака пред щанд за храна и разговаря с присъстващи, мъж се приближава на няколко крачки от него и го залива със съдържанието на чашата си. Преди това Мадяр си прави десетки селфита с местните.