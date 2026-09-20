Вайдел поиска Мерц да понесе политическа отговорност след тежкия резултат на ХДС

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел призова германския канцлер Фридрих Мерц да си направи политическите изводи след слабото представяне на неговия Християндемократически съюз (ХДС) на регионалните избори в неделя. Пред телевизия ZDF тя заяви, че според нея АзГ вече е изместила ХДС като голяма народна партия и настоя Мерц да понесе последствията „за партията си и за Германия".

Повод за атаката е най-вече вотът в Мекленбург-Предна Померания, където ХДС записа най-слабия си резултат на провинциални избори от създаването на Федералната република. АзГ получи около 38% от гласовете, докато християндемократите останаха около границата от 5%. В Берлин ХДС също остана на второ място с около 19%, докато АзГ увеличи подкрепата си до около 16%.

Самият Мерц призна, че резултатът в Мекленбург-Предна Померания е „катастрофа", но отхвърли идеята за промяна на курса и заяви, че правителството ще продължи с планираните икономически и социални реформи. Напрежението около канцлера се засили още след изборите в Саксония-Анхалт две седмици по-рано, където АзГ също постигна силен резултат. Вайдел заяви още, че дългосрочната цел на партията ѝ е да стигне до коалиционни преговори с ХДС, въпреки че християндемократите засега поддържат т.нар. „защитна стена" и отказват сътрудничество с АзГ.