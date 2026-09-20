"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски отива в Ню Йорк за среща с Тръмп, която "може да промени много".

Зеленски заяви, че се е договорил да се срещне с Тръмп, след като двамата са провели телефонен разговор.

„Току-що разговарях с президента Доналд Тръмп. Важен разговор, в който обсъдихме много въпроси. Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк и тази среща може да промени много. Има дипломатическа динамика", заяви той в социалните мрежи.

До момента Тръмп не е коментирал публично думите на Зеленски. Датата на срещата също не е уточнена.