Гърция се прости с Маргарита Папандреу

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Семейството, приятелите и представители на политическия живот в Гърция изпратиха Маргарита Папандреу в Първото атинско гробище. Писателката и активистка почина на 18 септември на 102 години, само дни преди да навърши 103.

„Нашата майка не се роди гъркиня. Тя стана гъркиня. Обикна дълбоко Гърция, служи ѝ и се бори за нея", каза синът ѝ и бивш министър-председател Георгиос Папандреу.

Родена като Маргарет Естер Чант в САЩ, тя среща Андреас Папандреу по време на следването си. Двамата имат четири деца, Георгиос, София, Никос и Андрикос.

През 1975 г. Маргарита Папандреу основава Съюза на жените в Гърция и посвещава обществената си дейност на равноправието, социалната справедливост и мира. Тя ще остане в историята не само като част от влиятелното семейство Папандреу, а като жена със собствен глас и кауза.