Времето в Гърция се променя, от слънце до гръмотевични бури

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Високите температури в Гърция ще се запазят и в понеделник, 21 септември, като на места термометрите ще достигнат 33 градуса. В планинските райони обаче се очакват краткотрайни валежи и локални гръмотевични бури.

В по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Следобед нестабилността ще се засили главно в планинските части на Епир, Македония, Тракия, Тесалия, Централна Гърция и Пелопонес. Възможни са валежи и на Йонийските острови.

Температурите ще достигнат до 33 градуса в Македония, Тракия и Тесалия, до 32 градуса в централните континентални райони и до 31 градуса в Епир, Пелопонес и Крит.

Ветровете ще бъдат предимно от 3 до 4 по скалата на Бофорт, а в южната част на Егейско море и северната част на Йонийско море временно ще достигат 5 по Бофорт.

В Атика ще бъде предимно слънчево с временна облачност и температури между 17 и 31 градуса. В Солун се очаква слънце с променлива облачност, като за Централна Македония е издаден жълт код за локални гръмотевични бури в следобедните и вечерните часове.