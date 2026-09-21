Синът на Синди Крауфорд починa на 27 години

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Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, е починал на 27-годишна възраст. Той е издъхнал в неделя в рехабилитационен център в Лос Анджелис, съобщава съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис.

Причината за смъртта му все още не е обявена.

Семейството на Гербер е поискало уединение в този тежък момент. „Семейството моли за лично пространство по време на този изключително труден и болезнен период", заяви представител на Синди Крауфорд пред Daily Mail.

Пресли започва кариерата си като модел на 15 години и впоследствие работи с редица световноизвестни модни марки, сред които Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

През годините той публично говори за трудностите, свързани с психичното му здраве. През 2019 г. Гербер беше арестуван за шофиране под въздействието на алкохол.

Миналия ноември той обяви, че временно се оттегля от социалните мрежи, за да се погрижи за психичното си здраве. Месец по-късно сподели във видео подробности за личния си живот.

Сестра му Кая Гербер също говори публично за трудностите, през които семейството е преминало заради проблемите на Пресли с употребата на наркотици и психичното му здраве.

„Когато нещо подобно се случи в едно семейство, то сякаш преобръща всичко", каза Кая пред Vogue.

Пресли Гербер беше част от новото поколение модели и често попадаше в светлината на прожекторите заради известните си родители. Той е първородният син на Синди Крауфорд и Ранде Гербер.