„Единна Русия" води с 57,5% на парламентарния вот в Русия

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Управляващата партия „Единна Русия" убедително води на парламентарните избори в Русия с 57,5% от гласовете според частичните официални резултати. Президентът Владимир Путин определи вота като тест за подкрепата към политиката на Москва и войната в Украйна.

Комунистическата партия, ЛДПР, „Новите хора" и „Справедлива Русия" остават далеч назад, но се очаква да получат места в Държавната дума. Тези формации в голяма степен подкрепят управляващите по ключови въпроси, предава БТА.

Бившият президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че резултатът на „Единна Русия" показва доверие към партията и мандат да продължи да управлява.

Вотът се проведе на фона на мащабни украински атаки с дронове срещу Москва и други руски региони. Според руските власти са били свалени над 1600 дрона, като около 450 са били насочени към Москва. В Московска област са загинали трима души, а атака е повредила и част от петролна рафинерия.

Още двама души са загинали в контролираната от Русия част на Херсонска област, сред тях и служител на избирателна комисия, съобщиха руските власти.

Москва обвини Киев, че атаките са имали за цел да нарушат изборния процес. Украйна не е поела официално отговорност за нападенията.

Изборните власти съобщиха и за серия кибератаки срещу системите за гласуване. Според тях въпреки опитите за намеса изборите са протекли предимно нормално.

Избирателната активност е достигнала близо 57% към ранните вечерни часове в Москва, сочат данните на Централната избирателна комисия.

Руски опозиционери в изгнание призоваха противниците на властта да се съберат пред избирателните секции точно по обед като символичен протест. На места са се образували дълги опашки, но засега не е ясно дали акцията е повлияла на крайния резултат.

Особеност на изборите е, че повечето кандидати, открито противопоставящи се на войната, не са допуснати до участие.

Кремъл вероятно ще представи резултатите като доказателство за обществена подкрепа към политиката на Путин и продължаването на войната, която навлезе в петата си година.

Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че атаките не са успели да възпрепятстват гласуването и говори за „безпрецедентно" обществено единство.

Окончателните резултати се очаква да дадат по-пълна картина за разпределението на местата в Държавната дума.