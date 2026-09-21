Чавдар Стефанов: Путин използва изборите, за да покаже единна Русия пред света

В Русия ще има конституционно мнозинство на управляващата партия "Прогресивна Русия" на президента Владимир Путин. Това заяви в ефира на НОВА журналистът Чавдар Стефанов.

В опит да обобщи в едно изречение резултата от изборите за Държавната дума той цитира словата на външния министър на страната Сергей Лавров: "Резултатите от изборите са нашият отговор към "Запада". Според Стефанов това означава, че Русиявече не разглежда западния свят като колективен.

Той спомена и плах опозиционен пробив по време на вота. Партията обявила се за мир с Украйна "Яблоко" получи свои представители в местната власт на различни региони на Русия. По думите на Стефанов общият ѝ резултат е около 5,4%.

Важно е да се уточни, че изборите в Русия освен за Държавната дума са и за губернатори и регионални парламенти. Изборната активност беше рекордна - между 57% и 58%. Според Стефанов заключението, което може да се изкара от провелия се вот е, че с него президентът Владимир Путин е искал да покаже пред света, че страната му стои единна зад него и неговата политика.

"За управляващата клика беше важно да се покажат две неща. Едното беше масовостта на гласуването. Второто, на което залагаше Путин, е да се изрази единството на руснаците по отношение на войната с Украйна", каза той.

Стефанов твърди, че руснаците продължават да срещат проблеми в битов и финансов план на фона на конфликта с Киев. Те обаче са причинени не от боевете специално, а от икономическите мерки, които Путин предприема в опитите си да милитаризира Русия.

Според Стефанов за сега това, което Путин иска да постигне по отношение на войната с Украйна, е да завземе целия Донбас и с това вероятно амбициите му срещу териториалната цялост на Киев ще приключат.