Хутите уверили САЩ, че няма да атакуват американски кораби в Червено море

Подкрепяните от Иран йеменски хути са уверили администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че няма да атакуват американски плавателни съдове в Червено море. Това заяви високопоставен представител на групировката пред Асошиейтед прес.

Членът на политическото бюро на хутите Мохамед ал Бухайти съобщи, че Вашингтон се е свързал с бунтовниците след бързото им настъпление по западното крайбрежие на Йемен към стратегическия проток Баб ел Мандеб по-рано този месец, предава БТА.

„Потвърдихме, че не се прицелваме в Съединените щати или в която и да е друга държава в протока, с единственото изключение на саудитския враг. Това остава в сила", каза Ал Бухайти.

В същото време хутите отправиха предупреждение към други държави да не се включват на страната на Саудитска Арабия във възобновилите се бойни действия в Йемен.

Развитието идва на фона на ново изостряне на конфликта в страната.Хутите контролират голяма част от северен и западен Йемен, включително столицата Сана, и през последните години извършваха атаки срещу търговски и военни кораби в Червено море.

Стратегическият проток Баб ел Мандеб е един от ключовите морски маршрути в света, свързващ Червено море с Аденския залив и Индийския океан. Затова всяка ескалация в района може да има отражение върху международното корабоплаване и доставките на петрол и други стоки.