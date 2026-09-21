Коща: ЕС се нуждае от нови данъци, за да финансира следващия си бюджет

Европейските правителства биха били по-склонни да подкрепят въвеждането на нови данъци на ЕС за следващия седемгодишен бюджет на блока, ако те осигуряват приходи, които националните власти в момента не събират. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю пред " Политико".

Коща за първи път представи изводите си от обиколката си в 25 европейски столици и разговорите с лидерите по един от най-спорните въпроси в преговорите — как да бъде осигурена подкрепа за въвеждането на нови европейски налози, известни като „собствени ресурси", които да осигурят допълнителни приходи за бюджета на ЕС.

Позицията на националните правителства по този въпрос ще бъде от ключово значение за постигането на споразумение за бюджета до края на годината. Европейските лидери трябва да намерят решение преди изборите във Франция, Италия, Испания и Полша през 2027 г., които могат да усложнят и забавят преговорите.

Без нови източници на приходи държавите членки ще трябва да избират между намаляване на средствата за новите приоритети на ЕС и увеличаване на финансовите вноски от националните бюджети.

"Ако не създадем нови собствени ресурси, ще трябва да поискаме повече пари от държавите членки", заяви Коща. „Знаем, че трябва да запазим националните вноски в разумни граници. За целта трябва да разполагаме с надежден пакет от нови собствени ресурси."

Някои от обсъжданите предложения обаче срещат съпротива от правителствата. Сред тях е например данъкът върху тютюневите изделия, тъй като той би засегнал приходи, които държавите вече събират на национално ниво.

По думите на Коща тютюневите изделия вече се облагат във всички страни от ЕС, което означава, че евентуален европейски данък върху тях може просто да намали приходите в националните бюджети. За сметка на това по-нови продукти като вейповете и електронните цигари все още не се облагат в редица държави.

„От значение е дали облагате едно и също нещо или нещо различно", обясни Коща. Ако става дума за различен продукт, „тогава това наистина са нови пари. И тогава е по-лесно да се постигне споразумение".

Председателят на Европейския съвет даде да се разбере, че някои от предложенията на масата могат да бъдат „прецизирани", за да се вземат предвид опасенията на правителствата на страните членки.

„В крайна сметка трябва да имаме пакет, който да осигурява достатъчно баланс между всички държави членки", каза той.

Попитан дали това означава правителствата да бъдат „еднакво недоволни", Коща отговори: „Трябва да споделим недоволството."

„Това е и единственият начин да споделим ползите от европейските инвестиции", добави той.

Откъде ще дойдат парите

Ирландското правителство, което в момента ръководи Съвета на ЕС в рамките на шестмесечното ротационно председателство, подготвя нов пакет от предложения за преговори през октомври. Той ще бъде изготвен въз основа на оценката на Дъблин за позициите на отделните държави по отношение както на съкращенията на разходите, така и на новите данъци.

Първоначалното предложение на Европейската комисия, представено миналата година, включваше пет нови налога, от които се очакваше да бъдат събрани над 60 млрд. евро годишно. В хода на преговорите обаче правителствата се противопоставиха на някои от вариантите, тъй като смятаха, че те ще засегнат непропорционално техните икономики.

Сред най-непопулярните предложения е данъкът върху компаниите, опериращи в Европа, известен като CORE, на който се противопоставят Германия и други държави. Съпротива има и срещу механизъм, който предвижда приходи от замърсяващи компании да бъдат насочвани към бюджета на ЕС. Полша и други източноевропейски държави отхвърлят тази идея.

Европейският парламент е предложил и допълнителни налози върху криптовалутите, онлайн хазарта и големите дигитални компании. През май Европейската комисия представи разчети за очакваните приходи от всеки от новите варианти.Коща заяви, че данъкът върху криптовалутите има особен потенциал, тъй като в момента националните правителства не облагат сектора.

„Всички са съгласни, че няма причина криптовалутите да останат необложени", каза той. „Това не е разумно. А за да има справедливо данъчно облагане — трябва да го направим."

По думите му обаче все още трябва да бъдат изяснени редица технически въпроси около въвеждането на подобен налог.

Коща определи цифровия данък като по-сложен вариант, тъй като държавите членки са разделени както по отношение на начина, по който трябва да бъде структуриран, така и за това какъв да бъде обхватът му.

„Има много държави, които биха искали да имат" цифров данък, посочи той. По думите му някои страни вече са въвели подобен налог, други предпочитат той да бъде включен в рамките на CORE, а трети не подкрепят идеята.

Крайният вариант ще зависи и от това дали данъкът ще се прилага върху компаниите, потребителите или рекламата, обясни Коща.Дебатът за новите източници на приходи е пряко свързан с по-широкия спор за размера на бюджета на ЕС.

По време на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г. вече бяха извадени 32 млрд. евро от първоначалното предложение на Европейската комисия. Очаква се Ирландия да преразгледа сумата отново, като Германия и други правителства настояват за съкращения, достигащи стотици милиарди евро.

Коща обаче предупреди, че намаляването на средствата за приоритетите на ЕС може да предизвика съпротива от страна на правителствата.

„Кой иска да намали разходите за отбрана? Никой", заяви той. „Кой иска да намали разходите за конкурентоспособност? Никой. Кой иска да намали разходите за селско стопанство? Никой."

По думите на Коща държавите членки като цяло са съгласни, че административните разходи на ЕС могат да бъдат намалени. Това обаче няма да е достатъчно, за да бъде запълнена финансовата разлика, тъй като „сумата е много малка".

Коща заяви, че всички лидери, с които е разговарял, остават ангажирани с постигането на споразумение до края на годината. Целта е новият бюджет да влезе в сила от 1 януари 2028 г.

Без споразумение, предупреди той, ще се стигне до съкращаване на средствата за земеделските производители, бизнеса, научните изследователи и студентите.

Коща ще поеме водещата роля в преговорите след заседанието на Европейския съвет през октомври, когато лидерите на ЕС ще обсъдят и реагират на ирландския пакет от предложения.