Най-малко трима загинаха при пакистански въздушни удари в Афганистан

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Най-малко трима души са загинали при пакистански въздушни удари в Североизточен Афганистан, съобщиха афганистански представители, цитирани от Ройтерс. При нападенията има и ранени, а развитието създава опасения от ново изостряне на отношенията между двете съседни държави.

Ударите идват след близо три месеца на относително спокойствие по границата. Напрежението между Пакистан и Афганистан обаче остава високо, след като през февруари двете страни влязоха в едни от най-тежките си въоръжени сблъсъци от години.

В основата на конфликта е дейността на въоръжени групировки, действащи срещу Пакистан. Исламабад обвинява управляващите в Кабул, че предоставят убежище на бойци, които извършват нападения на пакистанска територия от бази в Афганистан.

Талибанското правителство отхвърля тези обвинения. От Кабул настояват, че борбата с въоръжените групировки на пакистанска територия е вътрешен въпрос на Исламабад, предава БТА.

При последните удари в афганистанската провинция Кунар е бил поразен най-малко един жилищен дом. Загинали са трима членове на едно семейство, а други четирима души са ранени, съобщи заместник-говорителят на афганистанските талибани Хамдула Фитрат в публикация в социалната мрежа „Екс".

По думите му са нанесени удари и в района Бармал в провинция Пактика. Там са били поразени два обекта – магазин и необитаема къща. За тези атаки няма съобщения за жертви.

Напрежението между двете държави се засили значително през последната година. В началото на септември при нападение срещу полицейски участък в Северозападен Пакистан загинаха най-малко 16 души.

През юли Афганистан също предприе въздушни удари срещу Пакистан. Тогава Исламабад съобщи, че пакистанските сили са прехванали и свалили дронове.

Още по-сериозна ескалация имаше през март, когато при пакистански въздушен удар по Кабул загинаха над 400 души по данни на афганистанските власти. Талибанското правителство заяви, че е бил поразен център за лечение на наркозависими.

Пакистан отхвърли това твърдение и посочи, че операциите са били насочени „прецизно срещу военни обекти и инфраструктура, подпомагаща терористични дейности".

Военният баланс между двете страни е значително в полза на Пакистан. Според данни на базирания в Лондон Международен институт за стратегически изследвания пакистанските военновъздушни сили разполагат с 422 бойни самолета и повече от 260 хеликоптера.

Афганистан няма изтребители. Страната разполага с най-малко шест самолета и 23 хеликоптера, както и с безпилотни летателни апарати, които са били използвани при сблъсъците с Пакистан.

Последните въздушни удари засилват опасенията, че крехкото затишие между двете държави може отново да бъде прекъснато и да последват нови военни действия по границата.