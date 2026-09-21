САЩ одобриха продажба на 48 изтребителя F-35 на Саудитска Арабия

САЩ одобриха евентуалната продажба на 48 изтребителя F-35 на Саудитска Арабия за 24,3 млрд. долара, съобщи Държавният департамент. Сделката идва на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и новия фронт във войната с Иран, информира NBC News.

Саудитска Арабия от години се опитва да получи достъп до най-модерния американски изтребител, но досега Израел остава единствената страна в Близкия изток, която разполага с F-35 на „Локхийд Мартин". Самолетът е смятан за един от най-способните в света заради комбинацията от стелт характеристики, въоръжение и оцеляване в бойни условия.

„Предложената продажба на това оборудване и свързаната с него поддръжка няма да промени военния баланс в региона", заяви Държавният департамент.

Конгресът е бил официално уведомен в четвъртък за възможната сделка, но още преди тя да бъде финализирана се появиха възражения. Част от американските законодатели се опасяват, че чувствителните технологии на F-35 могат да попаднат в ръцете на Китай, който има военно партньорство със Саудитска Арабия.

„Администрацията на Тръмп не трябва да продължава с предложената продажба на изтребители F-35 на Саудитска Арабия, когато собственото ни разузнавателно общество предупреждава, че това може да постави коронните бижута на американските военни технологии в обсега на Китайската комунистическа партия", заяви конгресменът демократ Раджа Кришнамурти от Илинойс.

По думите му Пекин от десетилетия краде американска интелектуална собственост и технологии, за да намали технологичното си изоставане от САЩ.

Ден по-рано „Ню Йорк таймс" съобщи, позовавайки се на американски представители, че разузнавателни анализатори са предупредили за възможността Китай да получи технологии от F-35 чрез шпионаж в Саудитска Арабия или чрез военното си партньорство с кралството.

Предишни големи оръжейни сделки със Саудитска Арабия също са предизвиквали проверки от Конгреса. Сред тях е предложената по време на първия мандат на Доналд Тръмп сделка за 110 млрд. долара, която попадна под засилен контрол след убийството през 2018 г. на саудитския журналист Джамал Хашоги от „Вашингтон пост".

При втория си мандат Тръмп постави продажбите на оръжие на Саудитска Арабия сред приоритетите на администрацията си. През май 2025 г., по време на посещението му в Рияд, кралството се договори да закупи от САЩ военно оборудване и услуги за 142 млрд. долара. Пакетът бе определен като най-голямата отбранителна сделка в историята.

„Президентът Тръмп даде ясно да се разбере, че Саудитска Арабия е опора на регионалната сигурност, а увеличаването на способностите на саудитските въоръжени сили допринася за сигурността на Съединените щати и на по-широкия регион", заяви говорител на Държавния департамент.

Според него сделката ще укрепи американската отбранителна индустрия и ще гарантира, че Саудитска Арабия ще продължи да купува американско въоръжение.

Рияд в същото време е изправен пред заплахата от йеменските хуси, подкрепяни от Иран. Групировката извършва атаки с дронове и ракети срещу Саудитска Арабия и се стреми да си осигури контрол върху ключовия морски маршрут през Червено море.

Саудитският престолонаследник и премиер Мохамед бин Салман е призовавал Тръмп да предприеме военни действия срещу хусите. До момента обаче САЩ не са се присъединили към ударите срещу групировката.

Вашингтон не е посочил срок, в който евентуално ще започнат доставките на F-35. От Държавния департамент заявиха, че САЩ са ангажирани с „по-нататъшното укрепване на способностите на Кралство Саудитска Арабия за възпиране на регионалните заплахи, защита на границите му и принос към регионалната стабилност".

Саудитското посолство във Вашингтон определи предложената продажба като отражение на „силата и устойчивия характер" на стратегическото партньорство между двете държави. Оттам заявиха, че сътрудничеството в областта на сигурността между Саудитска Арабия и САЩ от десетилетия допринася за регионалната стабилност и укрепва общите им отбранителни способности.