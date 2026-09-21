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Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разлюля Адана

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Земетресение с магнитуд 5 разлюля Адана. Снимка: Архив

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер е регистрирано в ранните часове на днешния ден в южния турски окръг Адана, съобщава „Хабер Тюрк".

По данни на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) трусът е станал в 4:02 ч. местно време, което съвпада с българското.

Епицентърът е бил в района на община Саимбейли, а земетресението е регистрирано на дълбочина около 7 километра под земната повърхност, предава БТА.

Към момента няма информация за загинали или пострадали хора. Не са съобщени и сериозни материални щети вследствие на труса.

От областната управа на Адана посочиха, че екипи на AFAD и други компетентни институции са започнали проверки на място. Ситуацията се наблюдава внимателно, като властите са в готовност да реагират при необходимост.

Местната администрация е заявила, че е готова да окаже необходимата помощ на гражданите, които евентуално са били засегнати от земетресението.

Земетресение с магнитуд 5 разлюля Адана. Снимка: Архив

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