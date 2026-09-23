10 победители ще получат пътуване за двама до Милано, Копенхаген или Париж, включващо модно ревю, полети и хотелско настаняване

По случай своята 15-а годишнина Answear стартира международния конкурс „15 Years of Style“, който дава възможност на 10 победители да се потопят в света на модата и да посетят ревю по време на Fashion Week в Милано, Копенхаген или Париж. Всеки победител, избран от журито, ще получи пътуване за двама, включващо покана за модно ревю, двупосочни самолетни билети и хотелско настаняване. Така Answear превръща годишнината си в покана към своите клиенти да станат част от следващата глава в историята на бранда.

Допълнително 15 избрани участници ще получат ваучери на стойност 350 евро за пазаруване в Answear.bg.

В основата на конкурса стоят личният стил и свободата всеки да интерпретира модата по свой начин. За участие е необходимо да бъде направена покупка в Answear на минималната стойност, посочена в условията на конкурса. След това участниците трябва да създадат собствена визия, вдъхновена от света на модата, атмосферата на Fashion Week или личната им интерпретация на актуалните тенденции, и да я споделят в Instagram съгласно условията на конкурса.

Партньори на конкурса са шест марки от портфолиото на Answear – Gestuz, Munthe, Herskind, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino и adidas Y-3.

Повече информация и пълните условия за участие са достъпни на 15yearsofstyle.answear.bg.

Петнадесет години след създаването си Answear е една от бързо развиващите се онлайн модни платформи в Централна Европа, която възприема модата не само като шопинг преживяване, а и като средство за себеизразяване, вдъхновение, непрекъсната промяна и изграждане на личен стил. Днес Answear присъства на 12 европейски пазара, а портфолиото на платформата включва над 800 premium марки, внимателно подбрани селекции и преживявания, които приближават модата до нейната аудитория.

Конкурсът отбелязва 15 години от създаването на Answear – период, в който компанията преминава от онлайн магазин за мода към международен бранд, който изгражда цялостно преживяване около нея.

Answear стартира през 2011 г., създаден от Кшищоф Байолек и Аркадиуш Байолек, с идеята да предложи внимателно подбрана селекция от модни марки и още от самото начало с амбиция за развитие извън Полша. През годините фокусът постепенно се измества от широчината на асортимента към селекцията, качеството и марките, които определят посоката на съвременната мода. Все повече premium брандове стават част от портфолиото, а развитието на PRM.com разширява присъствието на компанията в сегмента на high-end модата. През 2024 г. във Fabryka Norblina във Варшава отваря врати Answear Concept Store – пространство от 2000 кв. м, което съчетава селекция от марки със smart fitting rooms, зона за персонализация KRAWIEC, кафе и пространства за събития и срещи. Следващата важна стъпка е Answear Runway SS26 „Your Reflection“ – първото собствено модно ревю на бранда, организирано през пролетта на 2026 г. във Fabryka Norblina. В него повече от 20 марки и четири различни тематични глави представят различни интерпретации на съвременната мода.

От онлайн платформата през физическото пространство до собственото модно ревю Answear последователно разширява начините, по които свързва аудиторията си с модата – онлайн, офлайн и през призмата на личния стил.

И именно това стои зад наградата в „15 Years of Style“ – възможността клиентите на Answear да преминат от наблюдатели към участници и да преживеят отблизо атмосферата на едни от най-значимите модни събития в света.