Русия съобщи за 244 украински дрона, свалени през нощта

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Руското министерство на отбраната съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 244 украински дрона през изминалата нощ.

Според военното ведомство безпилотните летателни апарати са били засечени над множество райони на Русия, както и над акваторията на Черно море. Информацията е разпространена от руската държавна информационна агенция ТАСС.

В изявлението се посочва, че дроновете са били от самолетен тип. Руското министерство на отбраната твърди, че дежурните сили за противовъздушна отбрана са ги прехванали и унищожили, предава БТА.

Според съобщението атаката е засегнала Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска, Орловска, Оренбургска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Тверска, Тулска и Уляновска област.

Руското военно ведомство съобщава още за прехванати безпилотни апарати над Краснодарския край, Република Адигея, Република Башкортостан и Република Татарстан.

Част от дроновете са били засечени и над Черно море, уточнява руското министерство на отбраната.

Посоченият брой от 244 дрона е според руската страна. Към момента информацията за мащаба на атаката и действията на руската противовъздушна отбрана е от руското военно ведомство и не може независимо да бъде потвърдена.

Подобни масирани атаки с безпилотни летателни апарати се превърнаха в редовна част от бойните действия между Русия и Украйна, като двете страни периодично съобщават за голям брой използвани дронове и прехванати цели.