Турция започна серийното производство на първия си високоскоростен влак

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Турция официално постави началото на серийното производство на първия високоскоростен влак, разработен и произвеждан в страната. Новината беше съобщена от агенция ИХА, която цитира министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Докато изпитанията на първия прототип продължават успешно, вече е започнало производството и на втория влаков комплект, обяви министърът.

Първата композиция вече е достигнала 250 километра в час по време на изпитанията за динамична безопасност и поведението на влака върху релсовия път. Предвижда се обаче при нормална експлоатация влаковете да се движат с работна скорост от 225 километра в час, предава БТА.

Амбициите на турското правителство са производството да бъде значително увеличено през следващите две години. Плановете предвиждат през 2027 г. да бъдат произведени седем композиции, а през 2028 г. още седем. Така за периода от две години броят на националните високоскоростни влакове трябва да достигне 14.

Новите влакове са проектирани с по осем вагона, като корпусите са изработени от алуминий. Всеки влаков комплект разполага с общо 577 места за пътници.

Сред оборудването са интернет връзка, автоматична климатична система, модерни информационни системи и видеонаблюдение за сигурност. Предвидени са и специализирани зони и удобства за пътници с ограничена подвижност.

Съществена част от технологиите е разработена в Турция. Системата за управление на влака и тяговата система са създадени от турски инженери в сътрудничество с технологичната и отбранителна компания „Аселсан".

Производството е поверено на държавната компания „Тюрасаш". В същото време в Сакария се изгражда специализиран завод за производство на високоскоростни влакове. Строителството на съоръжението вече е завършено на 90 процента.

След пълното въвеждане на завода в експлоатация се очаква производственият му капацитет да достигне една нова високоскоростна влакова композиция месечно.

С проекта Турция цели да развие собствен капацитет за производство на високоскоростен железопътен подвижен състав, като постепенно увеличи броя на влаковете местно производство и разшири използването на национални технологии в железопътния транспорт.