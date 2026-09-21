82-годишен мъж почина след бой за шезлонг на плаж в Гърция

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82-годишен мъж почина след физическа саморазправа с 76-годишен плажуващ заради шезлонг на популярен плаж във Вулиагмени, близо до Атина, съобщава Би Би Си, позовавайки се на гръцки медии.

Според разкази на очевидци спорът между двамата възрастни мъже започнал заради използването на шезлонгите. Един от свидетелите разказва пред вестник „Катимерини", че ситуацията бързо станала хаотична, а писъците се чували от единия до другия край на плажната ивица.

Спречкването прераснало във физически бой, в който впоследствие били въвлечени и други хора, намиращи се наблизо. По време на сблъсъка 82-годишният мъж колабирал и паднал на земята.

Според различни гръцки медии на плажа веднага му била оказана първа помощ. Направена му била сърдечно-белодробна реанимация и бил използван дефибрилатор още преди пристигането на екипа на спешна помощ. Мъжът бил откаран по спешност в болница, но малко по-късно лекарите констатирали смъртта му.

Друг очевидец разказал пред всекидневника „Та Неа", че 82-годишният е чакал свои познати и предварително е запазил шезлонг. Именно това станало повод за първоначалното неразбирателство между двамата.

76-годишният участник в боя е бил арестуван от полицията. 21-годишна жена, която била в неговата компания, също е била задържана за кратко, но по-късно е освободена.

Очевидци твърдят пред „Та Неа", че младата жена е била с подуто и окървавено лице.

Гръцките власти продължават разследването, за да изяснят точните обстоятелства около физическата саморазправа, както и медицинската причина за смъртта на 82-годишния мъж.