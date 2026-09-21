Ледниците на Арарат са се стопили три пъти за век и увеличават риска от свлачища

Ледниковата шапка на Арарат, най-високата планина в Турция, е намаляла близо три пъти през последния век. Причината е глобалното затопляне, а експерти предупреждават, че отстъплението на ледовете може да повиши риска от свлачища и внезапно срутване на големи ледени и скални маси.

Арарат се издига на 5137 метра в източната част на Турция и е сред най-разпознаваемите планински масиви в региона. Според изследвания на професор Фарук Кая от Географския факултет на университета „Ибрахим Чечен" в Агръ площта на ледниковата шапка на върха се е свила от приблизително 15 квадратни километра в началото на XX век до около 5 квадратни километра днес, предава БТА.

Данните са подкрепени и от наблюдения чрез спътникови изображения, които показват значителното отстъпление на ледниците през последните десетилетия.

„В миналото опашките на ледниковите стичания са слизали до 3600 метра надморска височина, докато днес ледената граница се е отдръпнала до близо 4900 метра", посочва професор Кая.

Това означава, че ледът вече се задържа основно в най-високите части на планината, докато районите, които в миналото са били покрити от ледници, постепенно са останали без ледена покривка.

Според учения отстъплението на ледниците не е единственият проблем. Регионът има и история на мащабни срутвания на ледени и скални маси. Професор Кая припомня голямото бедствие от 1840 г., когато масивно срутване на ледник в Арарат унищожава цяло село и води до множество жертви.

По-малки движения на земни и ледени маси са регистрирани в района и през 1921 и 1926 г. Тези исторически случаи показват, че опасността не е нова, но според специалистите промените в ледниковата покривка налагат по-сериозно наблюдение на планината.

Повод за повишено внимание са и последните тежки природни бедствия в други части на света. В Хималаите например срутвания на ледници са предизвиквали внезапни наводнения и човешки жертви.

Затова професор Кая настоява да бъде въведено постоянно спътниково наблюдение на ледниците на Арарат. Според него подобен контрол трябва да обхване и други високопланински масиви в Турция, сред които Джило и Качкар.

Експертът смята още, че е необходимо да бъдат изготвяни своевременни оценки на риска, които да позволяват бърза реакция при промяна на състоянието на ледниците и склоновете.

Особено внимание трябва да бъде отделено на населените места, разположени в речните корита и по склоновете на долините около Арарат. При евентуално внезапно срутване на ледени или скални маси именно тези райони могат да се окажат най-уязвими.

Според специалистите наблюдението на високопланинските ледници вече не е само въпрос на научен интерес, а е свързано и с ранното предупреждение за природни бедствия и защитата на населението в подножието на планините.