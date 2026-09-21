Европа е изправена пред недостиг на авиационно гориво в края на 2026 г.

Европа може да се сблъска със сериозен недостиг на авиационно гориво през последните месеци на 2026 г., въпреки че вносът от отдалечени пазари се увеличава. Прогнозите на консултантската компания „Енерджи Аспектс", цитирани от Ройтерс, сочат възможен дефицит от около 510 000 барела дневно през четвъртото тримесечие.

Недостигът се очаква на фона на продължаващите нарушения в доставките от Близкия изток. След началото на войната с Иран преди повече от половин година европейските купувачи започнаха да търсят алтернативни източници и увеличиха доставките от страни като Нигерия, Съединените щати и Канада, предава БТА.

Тези количества обаче все още не са достатъчни, за да компенсират напълно отпадането на традиционните доставки от Близкия изток. Според анализаторите около половината от европейския внос на авиационно гориво е бил засегнат от нарушенията в региона.

Прогнозираният недостиг в Европа рязко контрастира с очакваното състояние на други големи пазари. „Енерджи Аспектс" предвижда излишък от около 18 000 барела дневно в Съединените щати и цели 419 000 барела дневно в Азиатско-тихоокеанския регион през четвъртото тримесечие. Подобна разлика между регионите е била отчетена и през третото тримесечие.

На този фон Южна Корея постепенно се превръща във важен нов доставчик на авиационно гориво за Европа. Данните на анализаторската компания „Кейплър" показват, че през септември доставките от Южна Корея към европейския пазар са достигнали около 129 000 барела дневно. Това е най-високото ниво от октомври 2022 г. Данните на Лондонската фондова борса показват сходни обеми.

„Тъй като се очаква Европа да остане с недостиг на авиационно гориво, вносът вероятно ще продължи", коментира Джеймс Ноел-Бесуик, ръководител на звеното за суровини в „Спарта Комодитис".

Авиационното гориво е част от групата на средните дестилати, към която спадат още дизелът и газьолът. Именно при тези продукти ценовите движения също създават условия за пренасочване на доставки между отделните региони.

Европейските цени на дизела достигнаха рекордно равнище през миналата седмица и останаха над цените в Азия. Разширяването на тази ценова разлика прави доставките от азиатските пазари към Европа по-привлекателни за търговците.

Увеличаването на доставките от Южна Корея съвпада и с ниските наличности на авиационно гориво в Европа. Независимо съхраняваните запаси в петролния и складов център Амстердам–Ротердам–Антверпен са достигнали седемгодишно дъно през седмицата до 10 септември.

Азия традиционно може да се превърне в гъвкав доставчик за Европа, когато ценовата разлика между двата региона прави транспортирането на гориво икономически изгодно. Средният месечен износ на авиационно гориво от Южна Корея към Европа през миналата година е бил около 1,5 млн. барела, според данните на „Кейплър".

Самата Южна Корея също увеличава производството си. През юли производството на авиационно гориво в страната е достигнало близо 13,89 млн. барела, което е най-високото равнище за последните седем години.

Износът на южнокорейско авиационно гориво също е достигнал най-високото си ниво от три години и половина. Правителствените данни показват, че преработката на суров петрол в страната през юли е достигнала 2,7 млн. барела дневно, което представлява увеличение от 16% спрямо юни.

Развитието на пазара показва, че европейските компании вероятно ще продължат да разчитат на доставки от Северна Америка, Африка и Азия и през последните месеци на годината. В същото време възстановяването на доставките от Близкия изток остава несигурно.

За авиационния сектор това означава запазване на силната зависимост от международните пазари и от възможността горивото да бъде пренасочвано между регионите. Ако дефицитът в Европа се запази, ценовите разлики между отделните пазари могат да продължат да насочват допълнителни количества към европейските купувачи.