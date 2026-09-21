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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23597465 www.24chasa.bg

Иран заплаши САЩ с нови оръжия и цели при евентуална атака

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Иран заплаши САЩ с нови оръжия и цели при евентуална атака. СНИМКА: Пиксабей

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че при евентуална нова американска атака ще промени начина, по който води бойните действия, и ще използва нови оръжия срещу нови цели. Предупреждението е отправено в днешно изявление на КГИР, цитирано от Франс прес.

„В случай на нова атака ще има значителни промени в нашата отбрана и контраофанзива", заявиха от Корпуса. В изявлението се говори за промяна както в географията на конфликта, така и в използваните оръжия и военна техника.

Иранските гвардейци допълват, че при ново нападение ще бъдат използвани „нови оръжия с нови възможности на бойното поле", като според тях светът ще бъде изненадан от прилагането им, съобщава БТА.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, който представлява идеологическата армия на Иран, отправя подобни предупреждения многократно от началото на конфликта в Близкия изток. Тонът на изявленията се засили особено през последните дни на фона на опасенията от нова ескалация.

В събота иранското централно военно командване „Хатам ал Анбия" заяви, че според получена от него информация Съединените щати са взели решение отново да нанесат удари по Ислямска република Иран. Според иранското военно командване действията са получили одобрението на някои държави от региона.

Конфликтът между Съединените щати и Иран продължава повече от шест месеца, а дипломатическите усилия за намиране на изход от кризата са в застой. Междувременно бойните действия са се разпространили и извън първоначалните зони на конфликта, като са засегнали и Йемен и Саудитска Арабия.

След период на относително затишие напрежението отново се повиши в края на август. Размяната на удари между Съединените щати и Иран се засили, като особено напрегната остана ситуацията около стратегическия Ормузки проток.

През последните дни интензивността на ударите изглежда е намаляла, но новите предупреждения от Техеран показват, че опасността от повторна ескалация остава.

Ормузкият проток има ключово значение за световната енергетика, тъй като през него преминава значителна част от международните доставки на петрол и други енергийни ресурси. Всяко сериозно нарушаване на корабоплаването в района може да се отрази на международните цени на горивата и на доставките към редица държави.

На този фон предупреждението на иранските гвардейци идва в момент, когато всяка нова военна операция между Вашингтон и Техеран може да има последици далеч извън непосредствената зона на бойните действия.

Иран заплаши САЩ с нови оръжия и цели при евентуална атака. СНИМКА: Пиксабей

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