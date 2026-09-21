САЩ са депортирали над 25 000 мигранти в трети държави по тайни споразумения

Предвидени са 410 милиона долара за държавите, приемащи мигрантите

Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп е встъпил в длъжност през януари 2025 г., Вашингтон е сключил споразумения държави от третия свят за приемането на мигранти, които не могат законно да бъдат върнати в страните им.

Съединените щати са депортирали над 25 000 души по секретни споразумения с 35 държави, които са се съгласили да приемат мигранти без връзки с тези страни, сочи разследване на Forbidden Stories, публикувано в понеделник.

Според него администрацията на Тръмп е предвидила 410 милиона долара (357 милиона евро), които да бъдат изплатени директно на приемащите държави или на агенции на ООН за улесняване на връщането на мигрантите.

До 31 август 2026 г. вече са били депортирани най-малко 25 447 души в трети държави, според данни, събрани от Forbidden Stories в сътрудничество с консорциум от международни журналисти.

Около 20 000 от тях са били изпратени в Мексико, а останалите са разпределени в 27 други държави в Латинска Америка, Африка и Тихоокеанския регион. Споразуменията с още седем държави са били окончателно договорени.

Условията по сделките се различават, включително по отношение на националностите, чиито граждани могат да бъдат депортирани, както и дали се приемат хора с криминални досиета.

Разследване на агенция Франс прес (АФП) по-рано тази година установи, че Вашингтон използва забрани за издаване на визи и други ограничения срещу африкански държави, за да ги принуди да приемат депортирани мигранти, пише "Евронюз".

Адвокати заявиха пред АФП, че депортираните се оказват в „правен вакуум", като са задържани без обвинения в държави, с които нямат връзки и където разполагат с малко или никакви права.

Според Forbidden Stories 49 от общо 54 африкански държави са били потърсени с предложение да приемат депортирани от трети страни.

Повечето от преговорите и плащанията са били ръководени от малко познато звено на Държавния департамент – Службата за ремиграция (Office of Remigration), създадена през май 2025 г., твърди Forbidden Stories.

Начело на службата е Кристиан Йове Ерхард, 41-годишен дипломат, който преди това е работил като служител по сигурността.

В разследването подробно са описани посещенията му в Камерун, който през декември е подписал меморандум за разбирателство със САЩ за приемането на депортирани мигранти. Седмица по-късно Камерун е подписал и петгодишна програма за здравна помощ на стойност близо 400 милиона долара (348 милиона евро).

Месец по-късно Държавният департамент съобщи, че ще предостави още 30 милиона долара (26 милиона евро) на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в Камерун за „улесняване на доброволното завръщане на бежанци и борба с незаконната миграция". Първият самолет с депортирани мигранти е пристигнал в Камерун на 14 януари.

Други споразумения включват директни плащания към правителствата.

Палау, малка тихоокеанска островна държава с население под 18 000 души, е подписала през декември 2025 г. споразумение да приеме до 75 граждани на трети страни срещу 7,5 милиона долара (6,5 милиона евро). Досега обаче по силата на споразумението са били изпратени само трима души.

В Есватини от юли 2025 г. са пристигнали 32 души от общо до 160, които страната може да приеме по споразумение на стойност над 5 милиона долара (4 милиона евро). Според разследването страната е приела и депортирани с криминални досиета.

От предвидените общо 410 милиона долара за тези споразумения вътрешни документи на Държавния департамент показват, че 81 милиона долара (70 милиона евро) са били предназначени за правителствата на подписалите споразуменията държави.

Останалите средства са били предназначени за хуманитарни организации, включително над 178 милиона долара (155 милиона евро) за Международната организация по миграция на ООН и 123 милиона долара (107 милиона евро) за ВКБООН.

Агенциите на ООН са подложени на критики за участието си, макар че ВКБООН е заявил, че не е страна по двустранните споразумения и че американското финансиране се използва в съответствие с мандата на организацията за укрепване на системите за предоставяне на убежище.

Говорител на Международната организация по миграция е заявил пред Forbidden Stories, че решенията на агенцията да приема финансиране се основават на „един-единствен въпрос: дали нашето участие ще подобри живота на засегнатите мигранти. В тези случаи ние твърдо вярваме, че това е така".