Бриджит Бардо остави съпруга си без наследство

През целия си живот Бриджит Бардо неведнъж е предизвиквала бури – първо като оригиналния „секссимвол" на френското кино, а по-късно като една от най-известните защитнички на животните. Сега, почти година след смъртта ѝ, легендарната френска актриса отново е в центъра на общественото внимание, този път заради търг на нейни лични вещи, сред които дрехи и бельо, съобщава "Дейли мейл".

Четвъртият и последен съпруг на Бардо – 85-годишният Бернар д'Ормал – остро осъди разпродажбата и я определи като „скандална". До миналата година той живееше с бившата актриса в луксозния им дом в Сен Тропе, в Южна Франция. След смъртта на Бардо през декември, на 91-годишна възраст, обаче д'Ормал не получава нищо от завещанието ѝ, въпреки че двамата са били заедно в продължение на 30 години.

Днес той живее в общинско жилище и е особено възмутен от провеждащия се в Париж търг, защото според него той буквално „съблича" Бардо и представлява неуважение към паметта ѝ. Сред предметите, предложени за продажба, са емблематичните ѝ сламени шапки, черно балетно трико, барети, тоалетни принадлежности, бельо и класическите балетни обувки Repetto.

Вещите са били съхранявани в апартамента на Бардо във френската столица, както и в La Madrague – прочутия ѝ дом край Средиземно море, който тя купува през 1958 г., след като придобива световна известност с филма „И Бог създаде жената".

Търгът е организиран от аукционна къща Millon, като средствата от продажбата са предназначени за фондацията за защита на животните, основана от Бардо, както и за нейния син Никола Шарие, който днес е на 66 години.

„Това са лични вещи. Защо се провежда този търг? Заради животните? Това е шега и неуважение към паметта на Бриджит. Всичко това можеше да бъде запазено за деня, в който хората ще могат да посещават La Madrague. Скандално е да я събличат по този начин", заявява д'Ормал.

Около 300 лота са предложени на търга в парижкия Hôtel Drouot. Последният съпруг на Бардо се опасява, че същата съдба може да сполети и самата La Madrague, както и другия имот на актрисата в Сен Тропе – La Garrigue.

Пред френския вестник Nice Matin д'Ормал заявява: „Ако някога им хрумне да разпродадат всичко по същия начин, как ще мога да докажа, че тези вещи са принадлежали на Бриджит или че са били част от личния ми живот? Бриджит със сигурност нямаше да се съгласи с този търг – щеше да ги изгони."

Двамата сключват религиозен брак в Норвегия през 1992 г., но бракът им никога не е признат за валиден във Франция. Попитан защо е бил изключен от завещанието на Бардо, д'Ормал твърди, че именно той е казал на съпругата си, че не иска нищо. „Аз бях този, който ѝ каза, че не искам абсолютно нищо", заявява той.

От Фондация „Бриджит Бардо" обаче твърдят, че самият д'Ормал е бил неин президент, когато е било взето решението за провеждането на търга. Той отрича това твърдение.

По отношение на La Madrague д'Ормал заявява: „Живях там 35 години, а сега ме изгонват – можете ли да повярвате?"

Бриджит Бардо оставя след себе си впечатляваща кариера в киното. Тя участва в 47 филма и записва около 70 песни, преди да се оттегли от публичния живот през 1973 г. По-късно посвещава значителна част от живота си на защитата на животните и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на движението.

Бардо обаче остава и силно противоречива публична фигура. Тя многократно предизвиква критики с политическите си позиции и е осъждана и глобявана шест пъти за подбуждане към расова омраза. Актрисата е била омъжена четири пъти – за режисьора Роже Вадим, за актьора Жак Шарие, от когото има син Никола, за германския милионер Гюнтер Сакс и накрая за Бернар д'Ормал. Сред известните мъже, с които е имала връзки, е и легендарният френски музикант и композитор Серж Генсбур.