Приятели на Западните Балкани на среща по време на сесията на ООН

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Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще участва днес в среща на инициативата „Приятели на Западните Балкани", която ще се проведе в кулоарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН, съобщи БТА по информация на Европарламента.

Домакин на срещата на инициативата ще бъде италианският вицепремиер Антонио Таяни.

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис също ще присъства на срещата, съобщи гръцката телевизия Скай.

Групата „Приятели на Западните Балкани" включва 7 страни членки на ЕС - Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Словакия и Словения. Страните от инициативата се стремят да поддържат Западните Балкани високо в политическия дневен ред на Европейския съюз и да подкрепят региона по европейския му път.

В края на миналата седмица пък нашият министър на външните работи Велислава Петрова се срещна с Филип Иванович, заместник министър-председател по външните работи и европейските въпроси на Черна гора. "България ще продължи да подкрепя Черна гора в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Важно е постигнатият напредък да бъде запазен и реформите да продължат, за да може страната да се възползва от възможността, която се открива пред нея", заяви министър Петрова.