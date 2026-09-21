Си Дзинпин призова американски младежи да работят за приятелството между САЩ и Китай

В навечерието на посещението си в САЩ председателят Си Дзинпин отговори на писмо от близо 100 студенти от 10 американски университета, участвали в иницативи за младежки обмен в Китай.

В писмото си Си Дзинпин посочва, че е радостен да научи за положителните впечатления на американските студенти от престоя им в Китай, интереса им към китайската култура, очакванията за развитие на приятелски отношения и готовността им да допринасят за контактите между младите хора от двете страни.

Си Дзинпин отбеляза, че младите хора в Китай и САЩ споделят общи предизвикателства и отговорности. Той призовава студентите да продължат да участват в обмена между двете страни и да допринасят за по-доброто взаимно разбиране между китайския и американския народи.