Тръмп лично посреща Си Цзинпин на летището след два дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският президент Си Цзинпин ще бъде на държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември по покана на американския президент Доналд Тръмп, съобщи БТА по информация на Синхуа.

По-рано беше съобщено, че Тръмп ще окаже на китайския си колега рядката чест да го посрещне в сряда при слизането му от самолета.

Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година.

Доналд Тръмп подготвя тържествено посрещане за китайския лидер Си Цзинпин и освен че лично ще го очаква при слизането му от самолета, планира и пищна церемония с военни почести и салют в Розовата градина на Белия дом.

Първите държавни почести Си ще получи още при кацането си във военновъздушната база „Андрюс", край Вашингтон. Очаква се самолетът на китайския президент да пристигне около 16:00 часа местно време (23:00 ч. българско време), пише БТА.

Следва посрещането в Белия дом, а после е вечерята. На нея е предвидено да присъстват редица магнати като Джеф Безос, притежаващ "Амазон", Тим Кук ("Епъл"), Илон Мъск ("Тесла"), Сам Олтман ("ОупънЕйАй").

В дневния ред на визитата са залегнали въпроси от областта на търговията през редкоземните елементи до изкуствения интелект.

Основните фондови пазари в Азия пък започнаха седмицата предимно с ръстове, подкрепени от поевтиняването на петрола и очакванията за срещата между президентите на Съединените щати и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Най-силно се представи пазарът в Южна Корея, докато борсите в Япония останаха затворени заради официални празници,