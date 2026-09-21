Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара

Германските компании засилват инвестициите и разширяват производството си в Китай, като се възползват от растящия пазар на страната и възникващите възможности, съобщава „Синхуа".

Weiss Group, немски „скрит шампион", специализиран в механични, мехатронни и цифрови решения, откри първата си производствена база в Китай в град Циндао, провинция Шандун.

С инвестиция от 10 милиона щатски долара проектът ще служи като централа на групата в Китай за производство, научноизследователска и развойна дейност и търговия. Очаква се първата фаза да генерира годишни продажби от около 60 милиона юана (около 8,89 милиона щатски долара) и годишен внос и износ от около 35 милиона юана.

Проектът в Циндао е един от все по-многобройните примери за германски компании, които засилват присъствието си в Китай, като инвестициите все повече се разширяват от производството към локализирани дейности и вериги за доставки.

„Взаимоотношенията между германските и китайските компании се променят", каза изпълнителният директор на Германската търговска камара в Китай Михаел Керн и добави, че вече не става въпрос просто за внасянето на германски продукти в Китай, а все повече включва съвместни научноизследователски и развойни дейности, споделен растеж и ползи за други пазари по целия свят.