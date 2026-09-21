Говорител на китайското Външно министерство обяви, че по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември.
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Говорител на китайското Външно министерство обяви, че по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември.
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
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