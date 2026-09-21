КМГ: Нов етап в стратегическото партньорство между китайски и български университети

Ректорът на УНСС проф.д-р Димитър Димитров беше основен лектор а конференцията China– CEEC /Китай - ЦИЕ/, която се проведе в средата на м.септември в градовете Нинбо и Нанкин. Проф. Димитров беше ръководител на високопоставена българска делегация на академично равнище от Университета за национално и световно стопанство на България – най-старото и най-голямо висше бизнес учебно заведение в Централна и Източна Европа.

Форумът, преминал под мотото „Десетилетие на иновациите – да изграждаме бъдещето заедно" бе посветен на развитието на научното, технологичното и иновационното сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. Проф. д-р Димитър Димитров откри втората част на конференцията и бе основен лектор на проведената сесия и кръгла маса на тема „China – CEEC Innovation Cooperation Think Tank Roundtable". Той представи позицията и ролята на УНСС в развитието на международното академично и научно сътрудничество, като постави акцент върху значението на партньорствата между университетите и научноизследователските институции от Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Проф. Димитров подчерта ролята на УНСС като активен участник в международния академичен диалог и като институция, която има потенциала да допринася за развитието на научното, образователното и иновационното сътрудничество между Европа и Китай.

През настоящата година форумът отбеляза десет години от началото на формата за иновационно сътрудничество на Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В конференцията взеха участие над 450 представители на държавни институции, дипломатически мисии, университети, научноизследователски организации, представители на предприемаческия сектор и млади специалисти в областта на науката и технологиите от Китай и страните от Централна и Източна Европа като бяха подписани и редица споразумения за сътрудничество.

Няколко дни по-рано стартира най-новата инициатива в стратегическото партньорство между УНСС и китайския университет – Hebei University of Economics and Business (HUEB). Шестима преподаватели – професори и доценти от УНСС – заминаха за Китай, където през новия семестър ще преподават на около 230 китайски студенти, приети в две нови съвместни четиригодишни бакалавърски програми с двойна диплома – „Финанси и счетоводство" и „Търговия и продажби". Обучението се провежда на английски език на територията на HUEB, като преподавателите от УНСС поемат значителна част от учебните часове. През следващите семестри българските професори ще продължат да преподават в Китай и ще участват пряко в обучението на студентите. Програмите са резултат от последователната работа и активното взаимодействие между двата университета, както и от усилията на академичните им ръководства, и дават възможност на китайските студенти да получат образование по съвместно разработени учебни планове и двойни дипломи от УНСС и HUEB, а на българските преподаватели отварят ново поле за академичен обмен и международно партньорство.