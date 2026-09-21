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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23597882 www.24chasa.bg

Нов случай на шарка по овцете и козите в Северна Гърция до нашата граница

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Овце и кози Снимка: Пиксабей

Нов случай на шарка по дребните преживни животни е бил регистриран в района на село Ливадия в гръцката община Синдики, която граничи с България в района на граничния преход Кулата/Промахон, съобщи БТА по информация на регионалния гръцки сайт „Вория".

Властите са обезпокоени от новото огнище, след лабораторното потвърждаване на което са задействани европейските и националните протоколи за действие. Фермата, в която е установено заболяването, е изолирана и е започнала процедурата по умъртвяване на 70-те животни в нея.

Предишният случай на шарка по овцете и козите в териториалната единица Серес беше в същия район в началото на август. До момента в района на Серес са регистрирани 249 случая на шарка по дребните преживни животни в 197 огнища и са умъртвени 42 271 животни.

В България за последните месеци са открити няколко огнища на шарка по овцете и козите в различни региони - Кюстендилско, Карловско, Благоевградско и др. 

Овце и кози Снимка: Пиксабей

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