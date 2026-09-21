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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23597891 www.24chasa.bg

Китай и САЩ проведоха търговско-икономически консултации в Ню Йорк

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 20 септември в Ню Йорк се проведоха китайско-американски търговско-икономически консултации. Китайската делегация беше ръководена от вицепремиера на Държавния съвет на Китай Хъ Лифън, а американската от министъра на финансите Скот Бесънт и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Двете страни проведоха откровен, задълбочен и конструктивен обмен по въпроси от общ интерес, включително изпълнението на постигнатите договорености от предишни консултации и насърчаването на двустранната търговия и инвестиции. Те също така проведоха диалог по въпроси, свързани с изкуствения интелект.

Страните заявиха, че ще се ръководят от важния консенсус, постигнат от държавните им ръководители, и ще се придържат към принципите на взаимното уважение, мирното съвместно съществуване и взаимноизгодното сътрудничество.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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