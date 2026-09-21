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Започва първата Седмица за популяризиране на етническото единство и прогрес за 2026 г.

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 21 септември в Пекин се състоя главното събитие в рамките на Седмицата за популяризиране на етническото единство и прогрес за 2026 г. – организирано съвместно от Отдела за работа с единния фронт към ЦК на ККП, Отдела за социална работа, Комисията по етническите въпроси към Общокитайското събрание на народните представители, Държавната комисия по етническите въпроси, Министерството на правосъдието и Народното правителство на град Пекин. Представители на всички 56 етнически групи съвместно поставиха началото на инициатива за етническо единство и прогрес, след което бе представено промоционално видео, а също така бе обявена първата серия от специализирани програми за обмен между младежи от различните етнически групи, демонстриращи постиженията в каузата за етническо единство и прогрес.

Това е знакова инициатива за младежки обмен между всички етнически групи, демонстрираща постиженията на каузата за етническо единство и напредък.

Седмицата за популяризиране на етническото единство и напредъка през 2026 г. се провежда от 21 до 27 септември и бележи първото подобно събитие след официалното влизане в сила на Закона за насърчаване на етническото единство и напредъка. Тазгодишната седмица е посветена на темата: „Насърчаване на етническото единство и напредъка – уверено напред по пътя към великото възраждане".

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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