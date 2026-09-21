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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23597930 www.24chasa.bg

Първо изложение за приложни умения на интелигентни роботи се проведе в Ханджоу

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера в Ханджоу, провинция Джъдзян, се проведе събитието от серията „Интелигентно състезание за бъдещето – Първо изложение за приложни умения на интелигентни роботи", организирано от Китайската медийна група. Събитието представи най-новите постижения в областта на хуманоидни роботи в промишлеността, специалните приложения и услугите, които преминават от лабораторията към реални приложни сценарии.

В своето приветствено слово заместник-директорът на КМГ Ци Джуцюен заяви, че поредицата е конкретна практика за насърчаване на изкуствения интелект в полза на човечеството и представлява практичен скок за роботите с изкуствен интелект от лабораторията към реалните сценарии. Първата спирка на събитието беше избрана в Ханджоу – град на научните и технологични иновации, което има за цел да се възползва от динамичното развитие на индустрията за изкуствен интелект в града през последните години, да се насърчи дълбоката интеграция между научно-технологичните и индустриалните иновации в Ханджоу и да се покажат новите постижения, сценарии и бъдеще на китайското интелигентно производство.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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