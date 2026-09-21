Разследват бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску за измама за 1,1 млн. евро

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Калин Джорджеску беше задържан в понеделник, след като беше спрян с автомобила си, а румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) го отведе за разпит по ново наказателно дело. Това е третото дело, по което бившият кандидат за президент на Румъния е разследван – този път за предполагаема схема за измама със щети за 1,1 млн. евро.

Според прокурорите схемата е действала от 2021 г. в Румъния и Великобритания. Жалбата срещу Джорджеску е подадена от бизнесмена Ръзван Леу, а по случая е замесен и бизнесменът Йонел Русен, съобщава румънският сайт hotnews.ro.

Разследването е свързано с швейцарската компания Mercando Green Technology AG. Именно заради този случай Джорджеску беше извикан в DIICOT, след като по-рано през деня беше спрян на пътя.

Новото разследване добавя още едно дело към вече започналите срещу него производства, които са свързани с политическата криза около президентските избори през 2024 г. и неговите публични изказвания.

Едно от делата, по които Джорджеску вече е подсъдим, е за действия срещу конституционния ред. То започна след събитията около анулирането на президентските избори през декември 2024 г.

През септември 2025 г. Главната прокуратура предаде Джорджеску на съд заедно с още 20 души, сред които Хорациу Потра. Според обвинението Джорджеску е планирал действия за дестабилизиране на страната.

Прокурорите твърдят, че на 7 декември 2024 г. Джорджеску и Потра са се срещнали в Чолпан, окръг Илфов – ден след решението на Конституционния съд да анулира президентските избори, спечелени от Джорджеску.

На срещата двамата обсъдили план, според който Потра и хора от неговия кръг с военна подготовка трябвало да предизвикат насилие по време на протестите в Букурещ на 8 декември.

Прокуратурата определя Джорджеску като моралния автор на плана за завземане на властта. В изпълнение на плана Потра организирал група от 21 паравоенни лица. Те потеглили към Букурещ със седем автомобила, но били спрени от полицията, преди да стигнат до столицата.

При проверките в нощта на 7 срещу 8 декември полицаите открили ножове, кинжали, телескопични палки, лютив спрей, боксове, брадви, пистолети и пиротехнически материали.

Потра, синът му Дориан и друг член на семейството – Александру Потра, напуснали Румъния в началото на 2025 г. и били обявени за международно издирване. През септември 2025 г. Хорациу Потра бил задържан в Дубай и по-късно върнат в Румъния.

Делото влезе в съдебна фаза през септември 2026 г. Първото заседание в Апелативния съд в Букурещ беше на 9 септември. Джорджеску не се яви, а чрез адвокатите си поиска отлагане. Съдът уважи искането, като следващият срок е 28 септември.

Докато делото за действия срещу конституционния ред върви в съда, Джорджеску е подсъдим и по друго производство.

През юли 2025 г. Главната прокуратура го предаде на съд за публично популяризиране на култа към лица, виновни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, както и за популяризиране на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи.

Според обвинителния акт деянията са извършени в периода от 16 юни 2020 г. до 16 май 2025 г.

Прокурорите твърдят, че в интервюта, изявления и публикации в интернет Джорджеску е изразявал про-легионерски възгледи и е правил хвалебствени изказвания за Корнелиу Зеля Кодряну, Йон Антонеску и Йон Моца.

По това дело Джорджеску за определен период беше под съдебен контрол, но през април 2026 г. мярката беше отменена. Процесът се води в Районния съд на сектор 1 в Букурещ. Следващото заседание е насрочено за 13 октомври.

Джорджеску отхвърля обвиненията и защитава позицията си с аргумента, че свободата на изразяване му позволява да говори публично. На първото заседание по делото през ноември 2025 г. той заяви, че е „свободен да казва каквото иска".

Бившият кандидат за президент твърди и че чрез наказателните дела „системата иска да го пречупи".

„Не се отказвам. Можете да ме съдите, защото аз не искам да разочаровам Бог", заяви Джорджеску.