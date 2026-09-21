В Турция са арестувани 72 души за незаконно предоставяне на гражданство на 1070 чужденци

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В Турция бе проведена нова полицейска акция в рамките на мащабно разследване срещу незаконното придобиване на турско гражданство чрез фиктивни сделки с недвижими имоти, съобщи вестник „Джумхуриет", позовавайки се на изявление на правосъдния министър Акън Гюрлек.

По думите на министъра разследването е установило, че общо 1070 чуждестранни граждани са придобили неправомерно турско гражданство чрез фиктивни покупки на имоти в страната. В рамките на акцията са задържани 72 заподозрени, а на 30 местни компании са назначени служебни управители, предаде БТА.

Като част от мерките за обезпечение властите са наложили запор и възбрана върху общо 2011 недвижими имота, един хотел, 86 моторни превозни средства, две яхти и 42 банкови сметки, свързани със заподозрените лица и фирми.

Министър Гюрлек е подчертал, че държавата ще използва всички силови и законови механизми за установяване на нанесените щети, проследяване на незаконно придобитите активи и защита на законите за турското гражданство.

Изданието добавя, че разследването по случая продължава.

Миналия месец турското министерство на вътрешните работи отне турското гражданство на общо 6134 души, след като мащабна акция на полицията разкри схема за незаконното му предоставяне чрез нерегламентирани имотни сделки.

Преди това, в началото на август, в 16 окръга на Турция бяха задържани 72 заподозрени за предоставяне на турско гражданство на 687 души въз основа на фалшиви експертизи.