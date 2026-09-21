Тръмп заплаши Иран с нови удари: Предстоят много големи неща

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари по Иран и предупреди, че предстоят „много големи неща". Държавният глава на САЩ прекъсна престоя си в Кемп Дейвид, заяви, че е в „режим на вземане на решение", а Пентагонът обяви, че ще удари Иран „СИЛНО", съобщава "Дейли мейл".

Тръмп заяви пред Fox News в неделя, че „някои ирански представители се укриват и не можем да намерим никого, който да е способен да постигне сделка". Той допълни, че е в „режим на вземане на решение" и предупреди, че предстоят „много големи неща" във войната между САЩ и Иран.

„Въпросът ми е кога и дали да взривя цялата нация", каза още той и добави: „По-добре да се държат добре".

Тази седмица Тръмп ще участва в заседанията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където заяви, че „вероятно би бил отворен" за среща с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Междувременно министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в събота вечерта, че централното командване щяло да бъде заето тази нощ, защото "президентът Тръмп каза, че ще ударим Иран СИЛНО, И ЩЕ ГО НАПРАВИМ!" Хегсет, който по това време присъстваше на футболен мач в Тексас, незабавно се върна във Вашингтон.

Дипломат, пожелал анонимност, заяви пред „Дейли мейл" миналата седмица, че Тръмп планира да изложи основните си оплаквания по време на срещата на ООН, като същевременно отчаяно ще защитава глобалната си политика.

„Казаха ми, че той планира да каже нещо от рода на: „Не мисля, че все още някой дава своя принос в ООН. Войната ще приключи, ако хората [в Иран] ме послушат". Речта на Тръмп, двустранните срещи... скука. Истинските новини се създават по време на разговорите му по коридорите, които няма да видим", коментира дипломатът.

Междувременно Брет Бройън, бивш американски дипломат и директор на отдела за глобална ангажираност в Белия дом при президента Барак Обама, заяви, че Тръмп със сигурност няма да бъде посрещнат топло.

„Почти всеки президент, министър-председател и принц в света е ядосан на Тръмп заради започването на безразсъдна война с Иран", заяви Бройън пред британското издание.

„Докато продължава да се хвали и да говори за победа, това вече е жалка картина на това как той пропиля уникално силната позиция на Америка на планетата", добави той.

Годишната среща на световните лидери действително се очертава като напрегнат и силно конфронтационен форум, доминиран от търговски спорове, нарастващо напрежение с европейските съюзници и активна война с Иран, която Тръмп твърди, че е към края си.