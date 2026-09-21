11 държави от ЕС настояха 12 месеца да не се приемат нови закони

11 държави, начело с Австрия, настояват за 12-месечно спиране на приемането на ново законодателство на ЕС. Министърът по европейските въпроси на страната Клаудия Бауер определи идеята като „година на опростяване".

„Не можем да продължаваме да внасяме нови законодателни предложения, когато съществуващите правила все още не са напълно приложени", заяви Бауер в интервю за Brussels Playbook. Тя говори за документ, подписан от Австрия, Германия, Италия, Полша, Дания, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Португалия и Унгария, съобщава "Политико".

Брюксел вече бърза да въведе пакети за намаляване на бюрокрацията, известни като „омнибуси", но според Бауер тези усилия не са достатъчни.

„Това, което правим сега, е предимно последващо опростяване", каза тя. „Напълно подкрепяме омнибус пакетите на Комисията, но не може да се превърне в стандарт да приемаме ново законодателство, а след това да следва цяла поредица от други актове, с които то да бъде опростявано. Опростяването трябва да започва още преди приемането на законодателството."

11-те държави искат всяко предложено от Брюксел законодателство да преминава през задълбочена оценка, която да определя доколко е подходящо и дали допринася за повишаване на икономическата конкурентоспособност. Според плана им всички нови регулации трябва да бъдат подлагани на оценка на въздействието на всеки пет години.

Брюксел трябва да посвети цяла година на преглед на действащите закони и на прилагането на вече приетите правила, заяви Бауер. „Това усилие не трябва да се разглежда като дерегулация, а като упражнение по цялостно законодателно почистване", се посочва в проект на документа.

„За да цитирам Елвис Пресли, имаме нужда от малко по-малко разговори и малко повече действия", добави Бауер.