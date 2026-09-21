Хаос по летищата във Великобритания заради нов технически срив

Нов технически проблем в център за управление на въздушния трафик във Великобритания отново предизвика сериозни нарушения на полетите и остави стотици пътници блокирани по летищата, съобщава "Дейли мейл". Най-тежко засегнати са летища в Шотландия и Северна Англия, сред които Манчестър и Глазгоу, но проблеми са регистрирани и на лондонското „Лондон Сити" и в Белфаст.

Поредният срив идва само две седмици след сериозния проблем с въздушния трафик на 8 септември, който доведе до отмяната на повече от 2000 полета на летища, включително „Хийтроу" и „Гетуик". Тогава около 330 000 пътници бяха засегнати от софтуерен дефект.

Днес Ryanair разкритикува „поредния срив на IT оборудването на NATS за управление на въздушния трафик". От EasyJet заявиха, че случилото се „поставя под въпрос устойчивостта на системите на NATS", след като в рамките на един месец са възникнали два сериозни проблема.

British Airways определи последната повреда като „разочароваща" и предупреди пътниците, че е възможно да има нарушения в плановете им за пътуване. От Jet2 също призоваха за „действия, отчетност и реална устойчивост" на системата.

Министърът на транспорта Хайди Александър заяви, че разбира колко „дълбоко разочароващ" е сривът за пътниците. Междувременно инженерите са работили по отстраняването на проблема.

Според авиационната аналитична компания Cirium най-много отменени полети или полети, отбелязани като „no fly", са регистрирани сутринта на летищата в Манчестър, Единбург, Белфаст Интернешънъл и Белфаст Сити. Определението „no fly" се използва за полети, които са били забавени с повече от три часа.

Към 10 часа Манчестър, Белфаст Интернешънъл и Белфаст Сити са отчели по четири отменени полета или полета, забавени с над три часа, докато на летището в Единбург са регистрирани три.

От NATS – Националната служба за въздушен трафик на Великобритания – заявиха, че днешните закъснения са „несвързани с проблема отпреди две седмици". Новият технически проблем е възникнал в центъра на NATS в Престуик, Шотландия.

„Нашите инженери продължават да разследват проблема в центъра ни в Престуик в Шотландия. Летищата на юг от Манчестър като цяло не са засегнати, но полетите на север и излитащите от шотландски летища в момента търпят известни закъснения", заяви говорител на NATS.

От службата призоваха пътниците да проверяват информацията директно при авиокомпаниите и се извиниха за причинените неудобства. По-рано от NATS посочиха, че за да бъде гарантирана безопасността, са били въведени ограничения за въздушния трафик, съобразени с капацитета на системата.

Сред блокираните пътници е Люис Фрейзър от Инвърнес, който е бил на борда на самолет на летището в Глазгоу и е бил изправен пред опасността да изпусне свързващия си полет от „Хийтроу" за Чикаго.

„Качихме се на самолета както обикновено, но веднага ни казаха, че има закъснение. Последната информация беше преди около половин час – че може да чакаме още час и 45 минути", разказва той пред BBC News.

По думите му някои от пътниците вече са напуснали самолета. Фрейзър е трябвало да лети с полета в 8 часа сутринта до „Хийтроу", а оттам да продължи към Чикаго заради работно пътуване в 12:15 часа.

„Сега това изглежда малко вероятно. Дадоха ни чай и закуски", допълва той.

EasyJet също отправи остри критики към NATS. От авиокомпанията заявиха, че сривът в системата за управление на въздушния трафик в Престуик причинява закъснения, а някои полети не могат да бъдат изпълнени.

„Това отново поставя под въпрос устойчивостта на системите на NATS и показва необходимостта от решителни действия, за да бъдат предотвратени тези повтарящи се сривове", посочват от EasyJet.

Ryanair съобщи за „закъснения към и от Великобритания заради поредния срив на IT оборудването на NATS за управление на въздушния трафик". Авиокомпанията уточни, че проблемът засяга въздушното пространство над Шотландия и Северна Англия и може да доведе до закъснения на полети между Великобритания и Ирландия.

British Airways също предупреди клиентите си за възможни нарушения в пътуванията.

„Поредната техническа повреда в NATS означава, че част от нашите клиенти вероятно ще изпитат проблеми с плановете си за пътуване днес. Това е разочароващо и макар проблемът да е изцяло извън нашия контрол, правим всичко възможно да ограничим въздействието върху клиентите и да ги информираме своевременно", заяви говорител на авиокомпанията.

От Jet2 призоваха за незабавни действия и по-голяма отговорност от страна на NATS.

Главният изпълнителен директор на компанията Стив Хийпи заяви, че новият срив е станал само дни след като NATS е публикувала доклад за последния си сериозен проблем.

„Просто не е достатъчно добра тази критична национална инфраструктура постоянно да разочарова клиентите", каза той.

По думите му пътниците прекарват месеци в очакване на почивките си, а авиокомпаниите полагат значителни усилия, за да ги организират, и не трябва да бъдат постоянно излагани на закъснения и нарушения заради ненадеждността на системите за въздушен контрол.

„Имаше твърде много инциденти, твърде много доклади и твърде много обещания, че ще бъдат извлечени поуки. Това, от което клиентите и авиокомпаниите имат нужда сега, са действия, отчетност и реална устойчивост – и това е необходимо спешно", заяви Хийпи.

Той добави, че компанията вече търпи финансови загуби заради нарушенията и ще изпрати нова сметка на NATS.

Проблеми бяха потвърдени и от редица летища. От „Лондон Сити" съобщиха, че има нарушения заради проблема в Престуик и че следят ситуацията в координация с NATS. Пътниците бяха призовани да проверяват актуалната информация за полетите си при съответната авиокомпания.

От летище Манчестър също потвърдиха, че технически проблем в системата за управление на въздушния трафик на NATS причинява закъснения на някои полети и препоръчаха на пътуващите да следят съобщенията от авиокомпаниите.

Летище Белфаст Интернешънъл съобщи за закъснения заради проблема с NATS и призова пътниците да проверяват статуса на полетите си. От летището предупредиха хората без потвърден полет да не предприемат пътуване до терминала.

Летище „Ливърпул Джон Ленън" също потвърди, че техническият проблем в центъра на NATS в Престуик засяга част от полетите и причинява закъснения.

От AGS Airports, компанията, която управлява летищата в Глазгоу, Абърдийн и Саутхемптън, заявиха, че проблемът води до нарушения както при излитащите, така и при кацащите самолети в Глазгоу. Очакват се и допълнителни закъснения заради натрупването на последващи нарушения в разписанията.

Поредният технически проблем поставя NATS под нов натиск и засилва въпросите около надеждността на британската система за управление на въздушния трафик, само две седмици след предишния сериозен срив, засегнал стотици хиляди пътници.