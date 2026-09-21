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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23598550 www.24chasa.bg

Жандармерията в Диарбекир унищожи канабис за 5 тона марихуана на прах

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Канабис

Жандармерията в Диарбекир (Югоизточна Турция) унищожи 217 608 корена канабис, от които могат да бъдат получени пет тона марихуана на прах, предаде БТА по информация на Министерството на вътрешните работи на Турция. В операцията са участвали 570 служители на жандармерията от 64 групи за реакция.

„Продължаваме решително с борбата, насочена срещи уличните дилъри, производителите на наркотици и нелегалното отглеждане на растения с подобно съдържание", заявиха от Министерството на вътрешните работи.

Насажденията с канабис са установени в 99 обработваеми парцела чрез наблюдение с дронове. Заедно с унищожените растения е иззета 15 килограма марихуана, подготвена за употреба. Операциите са осъществени с помощта на полицейски кучета.

Канабис

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