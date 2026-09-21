Партията "Единна Русия" с 355 от 450 места в парламента

Основната партия, подкрепяща Кремъл - "Единна Русия", запази мнозинството си в руския парламент, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Според Централната избирателна комисия резултатите от над 95% от избирателните секции дават на „Единна Русия" малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Останалите 225 депутати се избират в едномандатни избирателни райони, като кандидатите на „Единна Русия" водят в 208 от тях.

Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати „Единна Русия" ще получи 355 от общо 450 места в Държавната дума.

Това бяха първите парламентарни избори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. и първите, в които беше организирано гласуване и сред жителите на четири украински области, окупирани и незаконно анексирани от Москва по-късно същата година. Гласуване имаше и в Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 година, посочи АП. Киев определи вота в тези украински територии като незаконен.

Преди изборите Кремъл засили натиска срещу опозицията, като наред с другото не допусна единствената либерална и антивоенна партия в Русия до участие с партийна листа и ѝ позволи да издига кандидати единствено в едномандатните райони.

Освен „Единна Русия" места в Държавната дума, долната камара на руския парламент, спечелиха и няколко други партии, които почти винаги подкрепят инициативите на Кремъл.

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, пък бе преизбран на поста за пети път с близо 100 процента от гласовете. По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите, което е малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г.