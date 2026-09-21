Критикуват предложението на Мелони за ограничаване на чуждите ученици

Предложението на италианския премиер Джорджа Мелони за въвеждане на ограничение върху броя на чуждестранните ученици в италианските класни стаи предизвика остри критики, предаде БТА по информация на националната новинарска агенция АНСА. Опозицията го определи за пропаганда, а училищни директори изразиха съмнения относно възможността за прилагането му.

Мелони представи предложението в неделя по време на фестивал, организиран от „Национална младеж" – младежката организация на нейната дясна партия „Италиански братя". В същата реч тя заяви, че носенето на бурки ще бъде забранено в италианските училища.

„От образователна гледна точка въпросът е основателен и разбираем, но е трудно да се намери практическо решение", коментира пред АНСА Антонело Джанели, председател на Националната асоциация на училищните директори.

„Училищата са длъжни да приемат деца от района, особено в предучилищната и началната степен на образование. Ако в дадена зона чужденците съставляват мнозинството, какво можем да направим? Да ги върнем ли? Поради тази причина въвеждането на таван от 30% е неприложимо", допълни той.

Витория Балдино, заместник-председател на опозиционното движение „Пет звезди", определи предложението като политически ход на Мелони с оглед на предстоящите догодина парламентарни избори.

„Можем да очакваме пропаганда от това правителство по теми като данъците, уоукизма и практически всичко останало, но допустимо ли е да се прави пропаганда, свързана с училищата, на гърба на децата ни?", заяви Балдино. „Джорджа Мелони се опитва да ни въвлече на своята арена, докато истинските проблеми пред държавното образование са съвсем други. Аз също имам деца в държавната училищна система. Има училища, в които липсва дори тоалетна хартия и родителите са принудени сами да я носят. Учебната година започна при екстремни горещини, оставяйки децата ни в задушни класни стаи без климатик, а през зимата отоплението често не работи в много от сградите. Италия инвестира в образованието много по-малко от средното за Европа ниво: 4% от БВП и 8% от общите публични разходи. Не трябва ли да обсъждаме сериозните проблеми, засягащи училищата? Между другото, ограничението от 30% за чуждестранни ученици в клас вече е предвидено в съществуващ официален указ", допълни политикът.

В неделя стана ясно, че Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете. Министърът на образованието Джузепе Валдитара каза, че съществуващото ограничение чуждестранните ученици да бъдат до 30% от един клас не се прилага ефективно. Затова управляващите възнамеряват принципът да бъде регламентиран със закон. "Не искаме училища гета", каза Валдитара.

Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.

Интеграцията на мигрантите, особено на онези от мюсюлмански държави, предизвика противоречия - не само сред политиците, но и в обществото. Дебатите за религиозните символи, културната интеграция и получаването на гражданство често поляризират италианците.

Според Мелони ако мнозинството ученици в клас не разбират италиански - не може да става дума за интеграция, а за неглижиране на проблем.