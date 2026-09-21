Таксата за влизане във Венеция може да достигне 30 евро, заяви общинският съветник по бюджета, данъците и дружествата с общинско участие Микеле Дзуин, цитиран от в. „Месаджеро".

„След три години на експериментално прилагане от 2027 г. таксата за влизане във Венеция ще придобива все по-устойчива структура. Ще бъде разгледана и възможността за удължаване на периода на нейното прилагане", коментира той. Микеле Дзуин подчерта, че размерът на таксата трябва да бъде увеличен, за да се ограничи допълнително притокът на туристи в града в дните с очаквано най-голямо натоварване, предаде БТА.

„Искането ни към правителството за въвеждане на по-висока такса за влизане не е с цел да пълним местната хазна. Въпросът е дали осъзнаваме, че сегашните 5-10 евро вече са по джоба на всеки и съществува риск, те да не постигат възпиращия ефект, който тази мярка би трябвало да има", каза общинският съветник.

Какъв точно ще бъде размерът на таксата ще бъде решено съвместно с правителството и парламента.

„Стигна се дори до обсъждане на сума от 50 евро, но тя може да бъде например 30 евро. Важен е принципът: ако целта е да се разубедят туристите, идващи само за ден, както и хората, които вече многократно са посещавали Венеция, но искат да дойдат отново, например на 1 май, тогава по-висока такса би ги насърчила да изберат еднодневна екскурзия до друго място", отбеляза Микеле Дзуин.

Присъствието на министъра на туризма Джанмарко Маци, който на 11 септември посети Лидо ди Венеция по повод представянето на ремонтните дейности, които ще обхванат хотел „Де Бен", според съветника е конкретен знак за добро „разбирателство" с кмета на Венеция Симоне Вентурини.

„По време на тази визита не сме обсъждали с министъра въпроса за таксата, но самият факт, че той присъства, дава основание за оптимизъм", каза Микеле Дзуин.

По отношение на увеличаването на броя на дните, в които се събира таксата за влизане във Венеция, той добави: „Това е искане, което отправиха към нас и хотелиерите. Всичко трябва да се прави, без да се нанася вреда на нашите структури и дейности, трябва да се намери правилният баланс".

Прилагането на таксата за влизане е свързано с разходи за служители, ангажирани със събирането на таксата и общинската полиция. „Колкото повече са дните, в които се събира таксата за влизане, толкова повече нарастват разходите."

Досега таксата се събираше от април до юли, но може да бъде обсъдено разширяването на периода и включването на март и септември. „Обмисляме и този вариант с оглед на събраните данни. Засега все още не сме взели решение", уточни Дзуин.

Кампанията "ИнджойРиспектВенеция" (EnjoyRespectVenezia) и действията на общината, насочени към регулиране на туристическите потоци, „трябва да бъдат осъществявани и финансирани с ресурси, които не бива да зависят от жителите и работещите във Венеция, а от данъчни приходи от самия туристически сектор".

В тази посока е и предложението за увеличаване на туристическия данък (плащан от туристите, които нощуват), тема, която неотдавна е обсъждана на среща с хотелиерите. Целта е Венеция да се изравни с останалите големи италиански градове, които вече са увеличили размера му. Обсъжда се максимална ставка от 8-9 евро за хотелите с пет звезди.

Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон. Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато градът е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 000 еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпът до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава безплатен.

.Таксата беше въведена като мярка за ограничаване и по-добро управление на масовия туризъм в историческия център на Венеция. В историческата част на града живеят близо 50 000 души – по-малко от броя на хотелските легла. Туристите, които нощуват във Венеция, не заплащат входната такса, но дължат туристическа такса за нощувка.