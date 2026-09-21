Синът на Синди Крауфорд се подложил на спорно лечение месеци преди смъртта си

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През март той споделил, че се е подложил на процедура с висока доза ибогаин

Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и съпруга ѝ Ранде Гербер, е бил „абсолютно ужасен" по време на спорно лечение в клиника в Мексико, където се е лекувал от зависимости, съобщава "Дейли мейл".

Признанието прави 27-годишният Пресли само 6 месеца преди смъртта си.

През март той споделил в социалните мрежи, че се е подложил на процедура с висока доза ибогаин – естествено психоактивно вещество, което се използва в някои клиники като експериментален подход при зависимости.

Пресли признал, че е бил „абсолютно ужасен" преди процедурата, но добавил, че е знаел защо е там и е бил готов да се изправи срещу това, от което е бягал.

Той е получил подкрепата на своите родители и сестра си Кая Гербер, които публично го поздравиха за смелостта му.

„Ти си воин! Премина през огъня, за да намериш себе си! Толкова се гордея с теб!", написала Синди Крауфорд.

Сестра му Кая Гербер написала: „Това е моят брат. Толкова адски много се гордея с теб."

Баща му Ранде Гербер също изразил гордостта си: „Толкова се гордея с теб и с твоята смелост."

Пресли споделил, че сред мантрите, които си е повтарял по време на лечението, са били „обичай себе си" и „това трябва да е последният път".

„Отпускането на контрола не ми дойде лесно, но се доверих, че има нещо по-голямо от мен, което ме води", написал той.

„Знаех защо съм там. Изправих се пред това, от което бягах, и някъде в цялото преживяване започнах да намирам пътя обратно към себе си... Ще видим... Моля се това да е последният път, в който трябва да се връщам."

Ибогаинът е незаконен в САЩ, където е класифициран като вещество от списък I. В Мексико обаче съществуват специализирани клиники, предлагащи подобно лечение.

Пресли е отбелязал в публикацията си клиниката Beond Ibogaine в Канкун и е похвалил екипа ѝ като „невероятен, грижовен, добър и знаещ какво прави". Според информацията на клиниката 10-дневната програма започва от 12 500 долара.

Ибогаинът се извлича от африкански храст. Високите дози предизвикват продължително психоактивно преживяване, а веществото е обект на научни изследвания за потенциалната му употреба при зависимости и симптоми на абстиненция.

От Beond Ibogaine тогава са отговорили на публикацията на Пресли, че за тях е било чест да го подкрепят и са му пожелали „много сила и яснота за всичко, което предстои".

Междувременно съдебният лекар на окръг Лос Анджелис потвърди, че Пресли е починал в неделя в рехабилитационен център. Причината за смъртта му все още не е обявена.