До 15 мм брада може да имат турските пилоти

Турският национален авиопревозвач „Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) преразгледа правилата за униформите и външния вид на пилотите и кабинния си състав, предаде БТА по информация на вестник „Джумхуриет". С това се премахна забраната за носене на брада и мустаци от мъжете в летателните екипажи, но при определени условия.

Новите критерии са разписани в актуализирания документ „Процедура за ползване на униформи и представителност на летателния състав", където подробно са регламентирани допустимите стандарти за дължина, форма и поддръжка, отбелязва изданието.

Според въведените ограничения, разрешената дължина на брадата е до 15 милиметра, цитира документа „Джумхуриет" и добавя, че окосмяването по лицето не трябва по никакъв начин да пречи на плътното прилепване и безопасното използване на кислородните маски и останалите защитни средства при извънредни ситуации. В тази връзка се изисква поддържане на изчистена линия на брадата в зоните на шията и бузите.

Разпоредбите се спират и на детайлите в поддръжката на брадите, като извеждат разрешението за носене на комбинация от брада и мустаци, както и късо оформената брада тип „катинарче". За недопустими обаче се считат брадите без мустаци, триъгълното окосмяване под долната устна („имперска/кралска" брадичка), брадите с дължина над 15 мм, както и прекалено рязко или неестествено оформените контури.

От компанията подчертават, че „освен дължината, ключови фактори за спазване на корпоративния облик остават гъстотата, равномерното разпределение и поддържаният, спретнат вид на окосмяването по лицето" отбелязва вестникът и добавя, че към новата процедура са приложени и специални графични указания с одобрените и забранените видове бради за улеснение на служителите.