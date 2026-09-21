Роберт Калиняк: Заплахата за Словакия идва от войната, а не конкретно от Русия или Украйна

"Заплахата за Словакия идва от самата война, а не от Русия или Украйна конкретно", заяви пред медиите министърът на отбраната на Словакия Роберт Калиняк, предаде БТА по информация на предаде националната новинарска агенция ТАСР. Министърът визира отклонили се от курса си руски и украински дронове.

„Всеки път, когато се разбие дрон, отклонил се от курса – независимо дали е украински, или руски – случаят се анализира. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също многократно е призовавал към сдържаност в това отношение, като подчертава необходимостта да се установи дали мястото на падане е било и планираната цел на дрона. С други думи, дали целта на дрона – било то руски или украински – е била да атакува съответната страна. Досега това не е доказано в нито един случай, с изключение на провокацията, насочена срещу Полша", заяви министърът.

Калиняк защити и решението за изпращане на словашки военни части в балтийските държави, одобрено от парламента миналия четвъртък. „В някои случаи не можем да избегнем участието в подобни мироопазващи или отбранителни мисии", заяви той.

В отговор на изказванията на Калиняк депутатът Томаш Валашек от опозиционната партия „Прогресивна Словакия" заяви пред ТАСР, че именно руската агресия срещу Украйна е причината за наличието на военни дронове във въздушното пространство, което налага и засилено присъствие на съюзнически войски по източната граница на Алианса.

„В крайна сметка самият Алианс ясно е определил Русия като заплаха в своите стратегически документи и заключения, които Словакия също е подкрепила – като президентът Петер Пелегрини, заедно с външния министър Юрай Бланар и министъра на отбраната Калиняк, са участвали в редица срещи на високо равнище. Дори младежката организация на управляващата партия „Посока – Социална демокрация" не вярва на тези оправдания, камо ли широката общественост", заяви Валашек, като добави, че решението на държавата да изпрати словашки войски в балтийските страни е било правилно.

Валашек също така смята, че в Словакия може да се случи инцидент, подобен на тези, с които са се сблъсквали други страни членки на НАТО по източния фланг. Възможно е отклонил се от курса дрон или ракета да поразят словашка територия, отбеляза той. Миналата седмица парламентът одобри изпращането на до 101 военнослужещи от словашките въоръжени сили, които да подпомогнат засилването на охраната на въздушното пространство на страните членки от източния фланг на НАТО.

От присъстващите 140 депутати 129 гласуваха „за" предложението, десетима се въздържаха, а единственият глас „против" дойде от заместник-председателя на парламента и лидер на Словашката национална партия Андрей Данко. Според него съпартийците му са имали свобода на избор при гласуването. Останалите членове на парламентарната група на СНС, с изключение на Душан Мунко, се въздържаха от гласуване.

Преди четири дни Полша временно затвори летищата в Люблин и Жешув „заради действия на военната авиация". Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че действията на военната авиация във въздушното пространство на страната са свързани с „удари, извършени от Руската федерация с безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели по западната част на Украйна".

Седмица по-рано пък дрон беше свален от италиански изтребители на НАТО в Литва. Той бе от тип, използван от Русия, и най-вероятно е бил насочен към Украйна. Бил е дрон „Гербера" - евтин безпилотен летателен апарат с голям обсег, изработен от шперплат, използван за примамка.