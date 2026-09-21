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Още един танкер беше атакуван в Ормузкия проток, двама моряци са ранени

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Още един танкер беше атакуван в Ормузкия проток. Снимка: Източник: Pixabay

Нов инцидент с танкер е регистриран в Ормузкия проток, съобщи британската служба за морски търговски операции (UKMTO), позовавайки се на военни източници, според които преминаващ през района танкер е бил ударен от неизвестен снаряд, предаде ДПА.

Двама моряци са пострадали леко, но към момента няма сведения за замърсяване или други екологични щети. Корабът се насочва към близко пристанище, предаде БТА.

На фона на продължаващия конфликт между Иран и САЩ, движението през стратегическия проток остава сериозно затруднено. Това предизвиква значителни затруднения в доставките на петрол, природен газ и торове по цял свят.

Според американски медии военноморските сили на САЩ нееднократно са осигурявали безопасното преминаване на търговски кораби по крайбрежието на Оман през маршрута между Персийския и Оманския залив.

/ЛМ/

На 18 септември Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), елитните въоръжени сили на Ислямска република Иран, обяви, че е нанесъл удар по танкер, плаващ под флага на Того, в стратегическия Ормузки проток, а екипажът остана невредим.

Няколко дни по-рано пък петролен танкер експлодира и бе обхванат от огън след като се блъсна в мина в Ормузкия проток. Танкерът "Ел Гая" се е движел по южния маршрут през протока, който е миниран от Иран. След детонацията на мината целият кораб е избухнал в пламъци.

"Петролният танкер "Ел Гая", плаващ под панамски флаг, беше ударен от иранска ракета миналия месец и стана неуправляем. Този уикенд Иран отново удари танкера с дрон, докато корабът се намираше във водите край бреговете на Оман", заяви Централното командване на САЩ (CЕНТКОМ) в Екс.

Още един танкер беше атакуван в Ормузкия проток.

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