Вчерашната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтиния руски газ, а вместо това да се снабдява със скъпите американски енергийни ресурси. Това е коментирал говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„Това е вътрешен въпрос за Германия и ние не желаем да коментираме. В същото време наблюдаваме относително ниски рейтинги на популярност за настоящото правителство в Германия. Спада конкурентоспособността на германската икономика, която е водещата икономика в Европа. Отбелязваме, че спадът се дължи до голяма степен на факта, че Германия е спряла да купува евтин руски газ и е започнала да купува много скъп газ, понякога няколко пъти по-скъп, на спот пазара от други страни, предимно от Съединените американски щати", е коментирал Песков, предаде ТАСС.

Германците търсели алтернативи на сегашното правителство, за да подобрят икономическото си положение. „Естествено е, че германците, поне някои германци, търсят алтернативи на сегашното правителство, за да подобрят положението си. Това е естествен процес.", допълва говорителят.

Дилемата пред канцлера Фридрих Мерц е как да запази властта си, след като неговият Християндемократически съюз (ХДС) претърпя най-тежкото си поражение на регионални избори в следвоенна Германия, а в управляващата коалиция е налице конфликт заради ползващия се със слаба подкрепа план за реформи на Мерц.

Освен това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в град Олешки в украинската Херсонска област, който е завзет от силите на Москва, е критично положението с доставките на храна и лекарства, но руската армия работи по разрешаването на проблема.

Песков коментира и подписа на американския президент Доналд Тръмп под Закона "Линдзи Греъм", постановяващ мащабни санкции срещу Русия. Според говорителя на Кремъл влизането в сила на новото законодателство не помага по никакъв начин за възстановяването на влошените американско-руски взаимоотношения или за ускоряването на мирното споразумение, с което да се сложи край на войната в Украйна. Тръмп подписа в петък акта, чието официално наименование е "Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г." - в памет на починалия внезапно през юли сенатор от щата Южна Каролина, ревностен застъпник за Украйна.