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Извънредно предупреждение за силни бури и градушки на Халкидики

Бойка Атанасова, Атина

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Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

От ранните часове на вторник, 22 септември, полуостровът ще бъде обхванат от силни валежи и гръмотевични бури, които се очаква да продължат до следобеда.

За северозападната част на Егейско море е издадено предупреждение с оранжев код. Според метеорологичната прогноза бурите на места ще бъдат интензивни и придружени от чести мълнии. Съществува и опасност от локални градушки.

Българските туристи, които се намират на Халкидики или планират пътуване към полуострова във вторник, трябва да бъдат особено внимателни. Влошаването на времето може да затрудни движението по пътищата, а силните валежи да доведат до локални наводнения в ниските и крайбрежните части.

Лошото време ще засегне още Спорадите, Тесалия и остров Евия. В Тесалия валежите ще започнат през първите часове на вторник, като най-сериозни се очаква да бъдат в област Магнисия и крайбрежните райони. На Евия бурите ще обхванат предимно централната и северната част на острова.

През ранните часове на сряда, 23 септември, интензивните валежи ще продължат в Тесалия и Магнисия.

Препоръчително е българските граждани в засегнатите райони да следят съобщенията на гръцките власти и да избягват пътувания по време на най-силните бури.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

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