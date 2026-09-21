403 млн. евро глоба за Google заради начина, по който събира лични данни

Ирландският регулатор за защита на личните данни глоби Google с 403 млн. евро в понеделник заради начина, по който компанията е събирала данни за местоположението на потребителите.

Това е четвъртата по големина глоба, налагана някога от ирландския регулатор, и първата му сериозна санкция срещу Google. Ирландия отговаря за прилагането на правилата на Европейския съюз за защита на личните данни спрямо редица от най-големите технологични компании в света, които имат европейските си централи в страната, информира "Политико".

Решението слага край на разследване, започнало през 2020 г. от Ирландската комисия за защита на данните (DPC) след жалби на потребителски организации от целия ЕС относно начина, по който Google обработва данните за местоположението на хората, както и прозрачността при тази обработка.

Тримата ирландски комисари по защита на личните данни – Дес Хоган, Дейл Съндърланд и Ниам Суини – посочиха, че Google е нарушила Общия регламент за защита на данните (GDPR) в четири отношения. Нарушенията са свързани с начина, по който компанията обработва и съхранява данни за местоположението чрез функциите Web & App Activity, Location History и Location Accuracy, както и с прозрачността на тези процеси.

Жалбите на потребителските организации твърдят, че Google е използвала „тъмни модели" (dark patterns) и нелоялни практики, за да насърчава потребителите да активират функции, чрез които споделят данни за местоположението си.

Ирландската комисия за защита на данните води още три мащабни разследвания срещу Google. Те проверяват обработката на данни от модела за изкуствен интелект PaLM2, системата за персонализирана реклама на компанията и процеса по създаване на Google акаунт.

Говорителката на Google Матилд Мешен заяви: „Този случай се отнася до исторически политики, които оттогава бяха актуализирани. От 2019 г. насам значително променихме практиките си и въведохме надеждни инструменти, които улесняват управлението на данните за местоположението."

Генералният директор на BEUC Агустин Рейна коментира: „Решението е добра новина за потребителите, тъй като държи Google отговорна и потвърждава незаконността на начина, по който технологичният гигант е получил съгласие за използването на данните за местоположението на хората. Времето, необходимо за достигането до това заключение, обаче е непропорционално спрямо сериозността на нарушението... Основните права на потребителите трябва да бъдат защитавани по-бързо и по-ефективно."