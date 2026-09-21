Масови протести срещу разширяването на летищата в Испания заради наплива от туристи

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Хиляди разгневени протестиращи излязоха по улиците на популярни туристически дестинации в Испания вчера, за да се противопоставят на плановете за разширяване на летищата, съобщава "Дейли мейл".

Демонстранти развяваха знамена и плакати и свиреха със свирки по време на шествията в Барселона, Палма де Майорка и Ибиса. По данни на местната полиция около 5500 души са се включили в протеста в Барселона, а хиляди други са протестирали в Палма и Ибиса. Организаторите обаче оспориха официалната оценка и заявиха, че участниците в Барселона са били около 30 000.

Протестиращите изразиха опасения, че разширяването на летищата ще доведе до още повече туристи в райони, които и без това се борят с последиците от масовия туризъм.

Протестите са преминали предимно мирно, като няма данни за извършени арести.

В Барселона централната част на града беше изпълнена с демонстранти, които настояха да бъде прекратен проектът за разширяване на летище „Ел Прат". По данни на организаторите инициативата е подкрепена от над 250 организации и повече от 150 учени.

Към шествието се присъединиха представители на организации, занимаващи се с разходите за живот, шумовото замърсяване и насърчаването на обществения транспорт, както и членове на образователни и здравни организации. В протеста участваха и около 300 велосипедисти и четири селскостопански трактора.

Шествието започна по обед на булевард „Пасеч де Грасия" под мотото „Не на разширяването – нито сега, нито никога" и завърши на площад „Сант Жауме".

Протестът се проведе пет години след предишна мащабна мобилизация срещу проекта. Тогава испанското правителство и регионалното правителство на Каталуния обявиха споразумение за разширяването на летището.

Демонстрацията идва и след одобряването на инвестиционния план на испанския летищен оператор Aena за периода 2027–2031 г., който включва проект за подготовка на разширяването.

Сред лозунгите върху плакатите бяха: „Приградни влакове за хората, не летища за 1%", „Подкрепете ни – това е екоцид" и „Чуйте науката – това е извънредна ситуация".

Кметът на Ел Прат де Лобрегат Алба Боу заяви, че е разочароващо проектът за разширяване да не бъде окончателно отхвърлен, тъй като според нея той не е в интерес на обикновените хора и на бъдещите поколения.

Протест имаше и в Палма, столицата на Майорка, където стотици хора настояха да бъдат спрени всички действия, които могат да увеличат капацитета на летище „Сон Сант Жоан".

Демонстрантите призоваха за намаляване на броя на полетите и за промяна към туристически модел, който да намали натиска върху острова.

Говорителят на протестиращите Пере Жоан Фемения заяви, че Балеарските острови са „достигнали предела" и постави под въпрос аргументите на Aena. Летищният оператор твърди, че планираните инвестиции са насочени към подобряване на инфраструктурата и съоръженията, а не към увеличаване на капацитета.

Aena отхвърля твърденията, че многомилионните проекти за модернизация ще доведат до увеличаване на броя на туристите. От компанията посочват, че подобренията са необходими, за да могат летищата да отговорят на променящите се нужди и изисквания.