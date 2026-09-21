Хърватия и Гърция са сред страните в Европа с най-висок риск от пожари.

Хърватия и Гърция са сред европейските страни с най-висок риск от пожари, съобщи БТА по информация на хърватската национална телевизия ХРТ. По данни на Европейската агенция за околна среда непосредствено до тях се нареждат Португалия и Испания, като изменението на климата води до по-дълги пожароопасни сезони и разширяване на зоните с висок риск.

Средната премия за имуществено застраховане в Хърватия е 40 евро на човек годишно при 150 евро средно за Европа, отбелязва още хърватската телевизията.

Необходимостта от добро застраховане на промишлените предприятия беше подчертана с пожара, който на 10 юни унищожи производствена база на хърватската мебелна компания "Простория" с площ 5000 квадратни метра, припомня ХРТ. В предприятието работят близо 250 души.

Цялостната пожарна обстановка в Европа става все по-обезпокоителна, отбелязва още ХРТ. На своя сайт Европейската комисия посочва, че 2025 г. е била най-тежкият сезон на горските пожари в Европа, откакто се води статистика, като заради изменението на климата пожарите стават по-чести и по-разрушителни. Само през миналата година в ЕС са изгорели рекордните около 1 млн. хектара земя, съобщи Комисията.

Към 16 септември 2026 г. в ЕС засегнати от пожари са 668 035 хектара, посочва още Комисията. Това е по-малко от рекордната 2025 г. към същата дата, но е почти два пъти над средната стойност за периода 2006-2025 г. – 346 567 хектара.

Преди дни стана ясно, че Хърватското правителство предлага ново тежко екологично престъпление – екоцид – в случаите, когато се нанасят катастрофални, дълготрайни и необратими щети на въздуха, водата, почвата и екосистемата като цяло.

За най-тежките нарушения, свързани със замърсяване на околната среда, ще се налагат наказания от 10 години лишаване от свобода до по-продължителен срок или доживотен затвор – мерки, които са по-строги от изискванията на съответната директива на ЕС. Също така за това престъпление няма да се прилага давностен срок.

Предлага се също изменение в закона за отговорността на юридическите лица, като глобите за компаниите се увеличат от сегашните 20 милиона евро (или 25 милиона евро в случаите, включващи престъпни организации) на 50 милиона евро.

Ще бъдат увеличени и наказанията за умишлено предизвикване на пожари. Вместо досегашните наказания от шест месеца до пет години, извършителите може да бъдат осъдени на лишаване от свобода за срок от една до десет години. Ако деянието причини значителни материални щети, наказанието ще бъде в рамките на три до петнадесет години.

Когато последиците включват смърт или нараняване на голям брой хора, минималното наказание е пет години лишаване от свобода, като може да се стигне до по-продължителен срок или доживотен затвор.